Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 116 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy

- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh sau mua với các đối tác TQ qua sàn Thương mại điện tử Taobao, 1688

- Liên hệ người bán, người mua, thuyết phục, xử lý và phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn tất yêu cầu khiếu nại

- Theo dõi quá trình khiếu nại với đối tác TQ để xử lý kịp thời, hiệu quả

- Làm các việc khác theo yêu cầu của cấp trên

- Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung hoặc Tiếng Trung tương đương HSK 5 trở lên

- Tư duy logic tốt, phân tích với kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề hiệu quả

- Tính cách cẩn thận, chủ động, trách nhiệm cao trong công việc

- Không có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn nhiệt tình trong quá trình làm việc

Lương từ 12,5 triệu + thưởng (thu nhập từ 14 - 16tr/tháng)

- Thưởng quý, lễ tết các ngày lễ trong năm

- Đi du lịch trong nước 2 lần/năm

- Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước , làm quen với nguồn hàng bên Trung

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng

