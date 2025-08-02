Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa N01T1 khu ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Tổng hợp và lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo quy định.

Hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán.

Thực hiện các bút toán phân bổ CCDC, khấu hao TSCĐ.

Lập và nộp các báo cáo thuế GTGT, TNCN; phối hợp xử lý các vấn đề với cơ quan thuế.

Theo dõi và đối chiếu công nợ phải thu, phải trả định kỳ.

Tham gia kiểm soát chi phí, theo dõi ngân sách nội bộ, đề xuất điều chỉnh nếu cần.

Phối hợp với các phòng ban kiểm soát chi phí đầu tư, chi phí vận hành dự án.

Kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán cho các kế toán viên phụ trách phần hành.

Làm việc với kiểm toán, ngân hàng, cơ quan thuế, khi cần.

Tham gia xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ, kiểm soát tài chính doanh nghiệp.

Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ theo quy định hiện hành.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng hoặc Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng cấp: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành có liên quan.

2. Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán tổng hợp

3. Kiến thức, kỹ năng

Nắm vững nguyên tắc, chuẩn mực kế toán – tài chính hiện hành.

Có kinh nghiệm và kiến thức về kê khai thuế GTGT, TNCN, lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính định kỳ.

Thành thạo lưu trữ hồ sơ kế toán, quy trình thanh – quyết toán.

Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel...), ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm kế toán MISA hoặc phần mềm tương tự.

Có khả năng lập kế hoạch cá nhân, triển khai công việc đúng hạn và phối hợp tốt với các phòng ban liên quan.

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động theo công việc phân công

4. Phẩm chất cá nhân: Trung thực, cẩn thận, tuân thủ quy định bảo mật thông tin tài chính của doanh nghiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc/ Hưởng trợ cấp hàng tháng nếu dùng thiết bị cá nhân.

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, các ngày nghỉ phép khác theo quy định của Luật.

Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm như: Tết Dương lịch, 30/4, Trung Thu, 2/9, Tết Âm lịch…

Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng thường xuyên.

Xét điều chỉnh lương, đánh giá theo năng lực định kỳ 1 lần/năm;

Thưởng doanh thu cuối năm (tuỳ theo tình hình kinh doanh của Công ty).

Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Tham gia các hoạt động du lịch và teambuilding, sinh nhật hàng tháng… do Công ty tổ chức.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6; nghỉ thứ 7, CN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.