Tuyển Phóng viên/Biên tập viên tin tức CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phóng viên/Biên tập viên tin tức Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG
Mức lương
3 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Phóng viên/Biên tập viên tin tức Với Mức Lương 3 - 10 Triệu
- Tìm đề tài, quét thông tin liên quan đến Giải Trí - Showbiz Việt cho tuyến nội dung Đi Soi Sao Đi của Kenh14.
Biến những content khô khan trở nên Cam lè Cam lét bằng Capcut. Đặc biệt là chuyên trị edit clip MEME, dựng tin Mutex và thậm chí là Capcut "giựt giựt" 2 ảnh!
Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích công việc edit video, thích Capcut "giựt giựt" 2 ảnh.
Có kỹ năng viết lách và biên tập cơ bản, biến content bình thường trở lên "giật" đùng đùng trên Capcut.
Luôn trong trạng thái sẵn sàng nhận việc!
Có kỹ năng viết lách và biên tập cơ bản, biến content bình thường trở lên "giật" đùng đùng trên Capcut.
Luôn trong trạng thái sẵn sàng nhận việc!
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội kết nối, làm việc với những đơn vị giải trí - nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.
Luôn được tạo cơ hội để được thực thi mọi ý tưởng nội dung mới.
Cơ chế lương và thưởng cực kỳ hấp dẫn, thu nhập hoàn toàn phụ thuộc và khả năng và sự chăm chỉ "giật giật" edit clip của bạn. Và sẽ luôn có chỗ cho những CTV nghiêm túc muốn bước lên vị trí full-time.
Luôn được tạo cơ hội để được thực thi mọi ý tưởng nội dung mới.
Cơ chế lương và thưởng cực kỳ hấp dẫn, thu nhập hoàn toàn phụ thuộc và khả năng và sự chăm chỉ "giật giật" edit clip của bạn. Và sẽ luôn có chỗ cho những CTV nghiêm túc muốn bước lên vị trí full-time.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI