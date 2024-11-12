Tuyển Phóng viên/Biên tập viên tin tức CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 10 Triệu

Mức lương 3 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Phóng viên/Biên tập viên tin tức Với Mức Lương 3 - 10 Triệu

- Tìm đề tài, quét thông tin liên quan đến Giải Trí - Showbiz Việt cho tuyến nội dung Đi Soi Sao Đi của Kenh14.

Biến những content khô khan trở nên Cam lè Cam lét bằng Capcut. Đặc biệt là chuyên trị edit clip MEME, dựng tin Mutex và thậm chí là Capcut "giựt giựt" 2 ảnh!

Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích công việc edit video, thích Capcut "giựt giựt" 2 ảnh.

Có kỹ năng viết lách và biên tập cơ bản, biến content bình thường trở lên "giật" đùng đùng trên Capcut.

Luôn trong trạng thái sẵn sàng nhận việc!

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội kết nối, làm việc với những đơn vị giải trí - nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

Luôn được tạo cơ hội để được thực thi mọi ý tưởng nội dung mới.

Cơ chế lương và thưởng cực kỳ hấp dẫn, thu nhập hoàn toàn phụ thuộc và khả năng và sự chăm chỉ "giật giật" edit clip của bạn. Và sẽ luôn có chỗ cho những CTV nghiêm túc muốn bước lên vị trí full-time.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG

