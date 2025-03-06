Tuyển Tiktok Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Ditech làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Tuyển Tiktok Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Ditech làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Ditech
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Ditech

Tiktok

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Ditech

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 59 Central Street, Sunrise A, The Manor Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Sáng tạo ý tưởng sản phẩm , nghiên cứu thị trường và nhu cầu khách hàng (Mỹ) qua internet, báo chí, mạng xã hội …
- Phối hợp các bộ phận liên quan (design, support..) để hoàn thiện sản phẩm và đưa ra ngoài thị trường thông qua Tiktok

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tuổi từ 20-27 tuổi, có thời gian làm việc fulltime.
Kỹ năng: Sử dụng thành thạo máy tính, tiếng anh đọc hiểu cơ bản.
Trung thực, chăm chỉ, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.

Tại Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Ditech Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập up to 15 triệu, bao gồm lương cứng (thoả thuận khi phỏng vấn) + % doanh số + thưởng, phụ cấp ăn trưa 720k (24 công)
Du lịch hàng năm, sinh nhật, party hàng tháng, event hàng quý, bảo hiểm...
Được học hỏi và làm việc trong môi trường trẻ, năng động, nhiều cơ hội phát triển. Được đào tạo ngành MMO hot nhất hiện nay
Thời gian thử việc: tối đa 2 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Ditech

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Ditech

Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Ditech

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 55 Market Str Sunrise B thuộc dự án The Manor Central Park, Nguyễn Xiển

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

