Tuyển Trình Dược Viên ETC thu nhập 7.5 - 12 triệu Toàn thời gian tại Đắk Lắk

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Địa bàn phụ trách: 7 tỉnh (Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận).

Thực hiện công việc đi thị trường bệnh viện, cơ sở y tế công và tư. Cung cấp thông tin, trao đổi giải pháp, giải đáp thắc mắc đến khách hàng. Phụ trách công việc lên đơn hàng, xây dựng công tác thầu. Hỗ trợ thu hồi công nợ cùng kế toán. Lập kế hoạch bán hàng, thực hiện và báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm. Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Y, Dược, Công nghệ sinh học Có kinh nghiệm là một lợi thế. Có khả năng giao tiếp tốt. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt huyết và có trách nhiệm với công việc. Có khả năng đi công tác.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Lavitec Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: LCB 7tr5 + KPIs 4tr5 + thưởng doanh số Phụ cấp ăn trưa. Công tác phí theo quy định. Thưởng Lễ, Tết, du lịch/teambuilding hàng năm theo quy định chung của Công ty. Được đào tạo kỹ năng, kiến thức chuyên môn về sản phẩm; có cơ hội thăng tiến. Các chế độ phúc lợi khác theo quy chế của Công ty, Công Đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Lavitec

