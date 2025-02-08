Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Thành phố Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bán hàng, thu hồi công nợ theo quy định của Công ty.

- Quản lý khách hàng cũ. Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới.

- Phát huy quan hệ cá nhân và tổ chức thu thập thông tin ngoài thị trường để có kế hoạch và triển khai phát triển khách hàng tiềm năng.

- Hoàn thành các chỉ tiêu doanh số theo thời điểm.

- Các công việc khác theo giao việc của Trưởng bộ phận/ GĐCN và BGĐ Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam giới trong độ tuổi: 22 - 45.

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan và có khả năng đáp ứng công việc.

- Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong ngành Sale (Ưu tiên KN trong lĩnh vực VLXD)

- Trình độ tin học: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Powper Point, Internet,…).

- Phẩm chất đạo đức tốt, năng động, nhanh nhẹn, nhiệt tình, quyết liệt, chịu khó trong công việc.

- Có khả năng chịu được áp lực, có khả năng làm việc nhóm.

- Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe ô tô B2.

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + thưởng doanh số theo Quy định Công ty

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định

- Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty (phụ cấp thâm niên, cơm trưa, đồng phục,…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG

