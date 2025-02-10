Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: khám sức khỏe định kỳ, sinh nhật cá nhân, hiếu hỉ, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm và các hoạt động tập thể... do công ty tổ chức. Phụ cấp điện thoại, chi phí công tác,... theo quy định của Công ty. Được tham gia các khóa học chuyên môn và kỹ năng để phát huy tối đa năng lực cá nhân. Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc. Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kinh doanh sản phẩm trong ngành tự động hóa.

Nhận bàn giao và thực thi khu vực được giao.

Xây dựng kế hoạch để đạt được doanh số được giao.

Liên hệ khách hàng và giới thiệu sản phẩm, báo giá chốt đơn hàng.

Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới trong khu vực được giao.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Kỹ thuật Tự động hóa, Điện công nghiệp, Cơ khí...

Kinh nghiệm từ 1 đến 2 năm bán hàng B2B trong lĩnh vực công nghiệp.

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Tự động hóa.

Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp tốt.

Kỹ năng tư vấn, bán hàng, thuyết phục và đàm phán thương mại.

Đam mê công việc bán hàng kỹ thuật và chịu được áp lực công việc.

Có thể đi công tác và tham gia các chương trình đạo tạo về sản phẩm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 13 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin