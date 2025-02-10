Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kinh doanh sản phẩm trong ngành tự động hóa.
Nhận bàn giao và thực thi khu vực được giao.
Xây dựng kế hoạch để đạt được doanh số được giao.
Liên hệ khách hàng và giới thiệu sản phẩm, báo giá chốt đơn hàng.
Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới trong khu vực được giao.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Kỹ thuật Tự động hóa, Điện công nghiệp, Cơ khí...
Kinh nghiệm từ 1 đến 2 năm bán hàng B2B trong lĩnh vực công nghiệp.
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Tự động hóa.
Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp tốt.
Kỹ năng tư vấn, bán hàng, thuyết phục và đàm phán thương mại.
Đam mê công việc bán hàng kỹ thuật và chịu được áp lực công việc.
Có thể đi công tác và tham gia các chương trình đạo tạo về sản phẩm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 13 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12 Đông Hưng Thuận 10, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

