Tuyển Giáo viên TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Giáo viên TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 12 Triệu

TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Giáo viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lập kế hoạch, quản lý, giảng dạy các lớp được phân công.
- Bảo đảm chất lượng giảng dạy, theo dõi quá trình học tập.
- Tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hoạt động ngoại khóa của Trường.
- Các công tác khác theo sự chỉ đạo của Ban điều hành Nhà trường.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp sư phạm chuyên ngành giáo dục thể chất.
- Tâm huyết với giáo dục, năng lực sư phạm cao, sẵn sàng cống hiến và nhận nhiệm vụ được giao.
- Chứng chỉ/kinh nghiệm giảng dạy điền kinh là một lợi thế.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính, nghỉ cuối tuần và các ngày Lễ/Tết.
- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building hấp dẫn, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.
- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 27-29-31, đường Cách mạng tháng Tám, tổ 4, KP 2, Phường Xuân An, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-dak-lak-job287306
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Tuyển Giáo viên TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu
TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 11 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 77 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Tuyển Giáo viên Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 19/08/2025
Tây Ninh Hồ Chí Minh Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đắk Lắk Lâm Đồng Bình Thuận Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 247 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 236 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Thái Bình Bình Dương Hà Nội Quảng Ninh Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Tuyển Giáo viên TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu
TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 11 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 77 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Tuyển Giáo viên Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 19/08/2025
Tây Ninh Hồ Chí Minh Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm