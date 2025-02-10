Tuyển Giáo viên TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lập kế hoạch, quản lý, giảng dạy các lớp được phân công.

- Bảo đảm chất lượng giảng dạy, theo dõi quá trình học tập.

- Tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hoạt động ngoại khóa của Trường.

- Các công tác khác theo sự chỉ đạo của Ban điều hành Nhà trường.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp sư phạm chuyên ngành giáo dục thể chất.

- Tâm huyết với giáo dục, năng lực sư phạm cao, sẵn sàng cống hiến và nhận nhiệm vụ được giao.

- Chứng chỉ/kinh nghiệm giảng dạy điền kinh là một lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính, nghỉ cuối tuần và các ngày Lễ/Tết.

- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building hấp dẫn, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.

- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

