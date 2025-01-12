Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: 08M - 12M (Cao hơn theo doanh số đạt được) Cơ hội học tập và phát triển liên tục Môi trường làm việc lành mạnh (thân và tâm) Chính sách Chế độ phúc lợi đầy đủ,sinh nhật. Tham gia chế độ BHXH, khám sức khỏe định kì. Team building. Thưởng lễ tết, tháng 13,..., Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng tiềm năng.

Giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc về sản phẩm của Công ty cho khách hàng;

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại;

Quản lý, kiểm soát hàng hóa, hóa đơn.

Tìm hiểu, phân tích và đánh giá thị trường của các công ty cùng ngành để đưa ra giải pháp bán hàng phù hợp.

Báo cáo định kỳ.

Một Nhân viên Kinh doanh sẽ phụ trách 2 tình thành:

Đắk Lắk, Đắk Nông.

Lâm Đồng. (Khu vực này chỉ trách Lâm Đồng)

Bã Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai.

Bình Phước, Tây Ninh.

Vĩnh Long, Tiền Giang.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Phân bón, thuốc BVTV,...

Có hiểu biết về cây trồng, nông nghiệp.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Xây dựng mối quan hệ; Giao tiếp tốt, khéo léo.

Tin học văn phòng; Báo cáo số liệu.

Sức khỏe tốt; Có phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.