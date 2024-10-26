Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Miền Nam - Đắk Lắk - Kon Tum ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Nhân viên kinh doanh Dược phẩm/ Trình Dược Viên Kênh Bệnh viện:

Phát triển Ngành hàng Hô hấp; Cơ xương khớp; Mắt; Thần Kinh - Da Liễu; Sản Khoa - Gây mê hồi sức - Cấp cứu,... Liên tục nâng cao kiến thức chuyên môn, thu thập dữ liệu trên lâm sàng, kết nối với các chuyên gia Triển khai bán hàng các sản phẩm đã trúng thầu tại địa bàn, phát triển các sản phẩm kê đơn

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dưới 28 tuổi Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học các khối ngành Dược, Kinh tế, QTKD,.... Không cần học Dược, chỉ cần mong muốn kiếm tiền. Đã học qua Dược là một lợi thế CHƯA CÓ KINH NGHIỆM sẽ được công ty đào tạo bài bản, được hướng dẫn 1-1 tận tình.

Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Thưởng doanh số cao + thưởng KPI + thưởng vượt + thưởng quý + nhiều chính sách mở (Thu nhập 8- 25 triệu) Xét tăng lương định kỳ 6 tháng Chế độ, phúc lợi hấp dẫn: Lương tháng 13 - 14, BHYT, BHXH, hỗ trợ ăn ở, hỗ trợ nuôi con, xăng xe, du lịch, thể thao... Công ty chuyên nghiệp, môi trường ổn định, thoải mái thời gian Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp vượt bậc. Được học hỏi, được trau dồi tư duy và nhận đủ sự hỗ trợ cùng những tiện ích đỉnh cao từ đội ngũ quản lý của CPC1 Hà Nội. Làm việc gần nhà, thoải mái thời gian

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company

