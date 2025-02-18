Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Lương từ 7 - 15 triệu/tháng - Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước sau thời gian thử việc. - Được hưởng các chế độ ưu đãi của Công ty - Được thưởng doanh số bán hàng, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm tại khu vực phụ trách

- Triển khai các chương trình Marketing, bán hàng của công ty

- Chăm sóc các Khách hàng đã có và tìm kiếm khách hàng mới có tiềm năng

- Thực hiện các doanh số đã được giao, báo cáo trực tiếp công việc đến bộ phận liên quan.

- Các công việc khác theo yêu cầu của ban Giám đốc

- Khu vực: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, Kontum

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (Marketing, Dược), ưu tiên có kinh nghiệm

- Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

- Gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC

