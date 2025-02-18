Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- Lương từ 7

- 15 triệu/tháng

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước sau thời gian thử việc.

- Được hưởng các chế độ ưu đãi của Công ty

- Được thưởng doanh số bán hàng, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm tại khu vực phụ trách
- Triển khai các chương trình Marketing, bán hàng của công ty
- Chăm sóc các Khách hàng đã có và tìm kiếm khách hàng mới có tiềm năng
- Thực hiện các doanh số đã được giao, báo cáo trực tiếp công việc đến bộ phận liên quan.
- Các công việc khác theo yêu cầu của ban Giám đốc
- Khu vực: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, Kontum

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (Marketing, Dược), ưu tiên có kinh nghiệm
- Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
- Gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 08 Man Thiện, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

