Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MEDIPHARM VIỆT NAM - CHI NHÁNH MIỀN TRUNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương - Bình Phước - Bình Định ...và 1 địa điểm khác

Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các nhà thuốc, quầy thuốc, phòng khám thuộc địa bàn và theo đúng lộ trình tuyến được phân công

Triển khai các hoạt động bán hàng, chương trình, chính sách khuyến mãi/ chiết khấu từ công ty đến khách hàng.

Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng, lên đơn hàng, thu hồi công nợ.

Duy trì, chăm sóc, phát triển và mở rộng các mối quan hệ khách hàng.

Thực hiện báo cáo theo yêu cầu.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo đầy đủ về kiến thức sản phẩm và kỹ năng làm việc.

Nam/Nữ sức khỏe tốt, độ tuổi từ 18 - 40 tuổi.

Trình độ học vấn từ THPT trở lên (ưu tiên có chuyên môn Dược).

Ưu tiên có kinh nghiệm 01 năm ở vị trí tương đương hoặc kinh nghiệm sale các thị trường liên quan.

Chịu khó, kiên trì, khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện, năng động, cầu tiến.

Khéo léo trong giao tiếp, thiết lập quan hệ với khách hàng, chủ động giải quyết vấn đề phát sinh.

Định hướng tìm công việc có đầy đủ chế độ phúc lợi để gắn bó ổn định

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MEDIPHARM VIỆT NAM - CHI NHÁNH MIỀN TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6.000.000-10.000.000 + Thưởng doanh thu thuần + Thưởng độ phủ khách hàng + Thưởng doanh thu Quý, Năm; Lương tháng 13; Thưởng Nhân viên Xuất sắc theo chính sách hấp dẫn của công ty.

Thu nhập hàng tháng = Lương cứng + % hoa hồng. Thu nhập tháng phụ thuộc vào doanh số

Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc

Được hưởng đầy đủ các ngày nghỉ Lễ Tết hưởng lương theo quy định.

Được đào tạo kỹ lưỡng về kiến thức sản phẩm và kỹ năng làm việc.

Được cung cấp đầy đủ công cụ, dụng cụ hỗ trợ công việc.

Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội học hỏi, phát triển và thắng tiến lên Trưởng nhóm/ Giám sát.

