Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Mức lương, thưởng cạnh tranh, hấp dẫn, thu nhập lên đến 30,000,000đ/tháng Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có). Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Có cơ hội thăng tiến trong công việc., Thị Xã Buôn Hồ

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Trình bày sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng mục tiêu (bác sĩ, bệnh viện, nhà thuốc...)

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Thực hiện các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và phản hồi từ khách hàng.

Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ do công ty tổ chức.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp dược trở lên các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dược phẩm/y tế tối thiểu 1 năm.

Có kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và xử lý tình huống tốt.

Có phương tiện đi lại.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tinh thần trách nhiệm, trung thực, năng động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND

Lương cứng: 1.5 - 4.5 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin