Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk:

- Phụ trách toàn khu vực,Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Giới thiệu sản phẩm của công ty tới các nhà thuốc, công ty dược, đại lý thuốc
- Xây dựng, phát triển và xác lập mối quan hệ với các chủ nhà thuốc, phòng khám, phòng mạch trên địa bàn được phân chia.
- Báo cáo kết quả công việc và xây dựng, đóng góp ý kiến cho quản lý
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.
- Các khu vực cần tuyển Gấp: ( Ứng viên được lựa chọn khu vực làm việc gần khu vực sinh sống để thuận tiện làm việc)

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ giới. Độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi ( Ưu tiên ứng viên trẻ )
- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Bán hàng, Marketing, Dược và các ngành liên quan
- Thông thạo vi tính văn phòng. Chăm chỉ, yêu thích kinh doanh, giao tiếp tốt.
- Có Giấy phép lái xe máy, có dung tích xi lanh từ trên 50 cm3
- Có thể đi công tác xa. (Không thường xuyên)

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8 - 25 triệu (Tùy theo năng lực của ứng viên)
- Thu nhập gồm : Lương cơ bản + hoa hồng + phụ cấp mỗi ngày khi công tác tại thị trường phụ trách
- Được hưởng phụ cấp khi đi công tác tỉnh
- Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/7, BHXH, BHYT, BHTN theo luật định
- Được đào tạo bài bản về kiến thức sản phẩm và kỹ năng làm việc
- Được hưởng lương tháng 13, thưởng năm,...
- Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc
- Và các chế độ khác, sẽ được trao đổi cụ thể lúc phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 14-15, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

