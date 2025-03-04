Tuyển Trợ giảng VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu

Mức lương 2 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 2 - 6 Triệu

Hỗ trợ GV quản lý lớp học, nhận xét và báo cáo sau buổi học

Điều hành lớp học với tài liệu, bài giảng có sẵn, giải đáp thắc mắc của HS trong và ngoài buổi học (30 phút/buổi)

Làm việc tại văn phòng công ty.

Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học chuyên ngành sư phạm Toán/Lý/Hóa/Sinh hoặc các chuyên ngành liên quan, có kiến thức chuyên môn vững (Điểm thi ĐH từ 8 điểm trở lên)

Có kinh nghiệm gia sư hoặc đứng lớp học tối thiểu 2 năm trở lên

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

Có thời gian rảnh từ 20h00 tối thiểu 2 buổi/ tuần.

Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 200.000đ - 250.000đ/ buổi 1,5 tiếng

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thử thách và phát triển chính bản thân mình

Được chủ động trong công việc.

Yêu cầu trong CV ghi rõ vị trí theo cú pháp: “Trợ giảng môn (…) + Họ tên đầy đủ”

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin