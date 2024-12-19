Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 146 Hàm Nghi, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Để đạt được sứ mệnh, chúng tôi tìm kiếm những bạn đảm nhận các công việc sau:

Hỗ trợ giáo viên kiểm tra bài cũ, chấm vở bài tập, giải thích bài vở cho học sinh.

Hỗ trợ các giáo viên nước ngoài trong các hoạt động học tập trên lớp.

Phối hợp cập nhật tình hình học tập của học sinh cho phụ huynh.

Giúp đỡ, hướng dẫn các học sinh chậm tiến bộ.

Xin lưu ý rằng công ty sẽ không trả lại hồ sơ đã nộp. Vui lòng chỉ gửi bản sao hồ sơ của bạn.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

VỀ KỸ NĂNG, chúng tôi đang tìm kiếm các bạn có kỹ năng sau:

- Có bằng IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương.

- Đang là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh hoặc sư phạm tiếng Anh.

- Đam mê nghề giáo viên.

- Giọng nói dễ nghe, có khả năng trình bày bằng tiếng Anh thành thạo.

- Hoà đồng, vui vẻ, yêu nghề.

- Chưa có kinh nghiệm thì sẽ được đào tạo.

VỀ PHẨM CHẤT, chúng tôi đang tìm kiếm các bạn có những phẩm chất sau:

+ Tin tưởng vào định hướng, tư duy chiến lược của Trung tâm.

+ Có tác phong làm việc chuyên nghiệp.

+ Tận tâm, chủ động, nhận trách nhiệm trong công việc.

+ Yêu thương, hỗ trợ đồng đội.

+ Suy nghĩ tích cực, ham học hỏi và khao khát phát triển bản thân.

+ Trung thực.

Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 20.000 – 25.000 đồng/giờ + Thưởng theo hiệu quả công việc.

+ Được training phương pháp học tập đặc biệt của Trung tâm theo NLP.

+ Được liên tục training về kỹ năng giảng dạy.

+ Có cơ hội thăng tiến lên vị trí giáo viên và cao hơn.

+ Được cảm nhận văn hóa “WISE là một gia đình”, nơi mọi người hỗ trợ lẫn nhau, cùng phát triển, cởi mở, sáng tạo, tôn trọng giá trị cá nhân.

+ Được lắng nghe và trân trọng những cống hiến của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

