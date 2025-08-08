Tuyển Thực tập sinh VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại VUIHOC.vn
- Hà Nội: Tòa A
- Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
• Tham gia vào quy trình tuyển dụng các vị trí khối kinh doanh : Telesales/ Tư vấn khóa học
• Tiếp nhận kế hoạch tuyển dụng và lên kế hoạch chạy nguồn cho các vị trí được giao, tìm nguồn data ứng viên trên các nền tảng mạng xã hội.
• Viết nội dung, lên hình ảnh và triển khai công tác tuyển dụng
• Tìm kiếm, tiếp cận và trao đổi với các ứng viên tiềm năng
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Đảm bảo thời gian làm việc Fulltime/ Parttime
• Có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng sáng tạo, tư duy logic
• Có tinh thần trách nhiệm với công việc và ý chí phấn đấu, phù hợp với giá trị công ty
Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì
• Được hỗ trợ dấu thực tập.
• Được đào tạo từ A-Z về công việc, đào tạo kỹ càng về kiến thức HR
• Có cơ hội được lên nhân viên chính thức của Vuihoc
• Cơ hội tham gia các sự kiện của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
