Tuyển Thực tập sinh VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa A - Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

• Tham gia vào quy trình tuyển dụng các vị trí khối kinh doanh : Telesales/ Tư vấn khóa học

• Tiếp nhận kế hoạch tuyển dụng và lên kế hoạch chạy nguồn cho các vị trí được giao, tìm nguồn data ứng viên trên các nền tảng mạng xã hội.

• Viết nội dung, lên hình ảnh và triển khai công tác tuyển dụng

• Tìm kiếm, tiếp cận và trao đổi với các ứng viên tiềm năng

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm 2; 3; 4 hoặc mới ra trường theo ngành quản trị nhân lực hoặc có định hướng theo ngành nhân sự

• Đảm bảo thời gian làm việc Fulltime/ Parttime

• Có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng sáng tạo, tư duy logic

• Có tinh thần trách nhiệm với công việc và ý chí phấn đấu, phù hợp với giá trị công ty

Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì

• Được hỗ trợ lương : Fulltime (4.400.000+phụ cấp)/ Parttime (2.200.000+ phụ cấp)

• Được hỗ trợ dấu thực tập.

• Được đào tạo từ A-Z về công việc, đào tạo kỹ càng về kiến thức HR

• Có cơ hội được lên nhân viên chính thức của Vuihoc

• Cơ hội tham gia các sự kiện của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin