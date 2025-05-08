Tuyển Trợ giảng Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 60 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 229 Tây Sơn, Đống Đa - Hồ Chí Minh - Đà Nẵng, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Giảng dạy kiến thức môn Toán ( cấp 1,2,3) cho trẻ em, đa số sẽ giảng dạy cho cấp 1

Giảng day bằng hình thức online

Tài liệu được cung cấp sẵn

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên từ năm ba Đại học các trường Kinh tế, Sư phạm,...

Dưới 1 năm kinh nghiệm dạy gia sư/ trợ giảng Toán

Điểm thi toán đại học từ 8.5 trở lên

Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 2-4 triệu/ tháng (45.000đ/ 30 phút dạy)

Được đào tạo bài bản trước khi đứng lớp

Dấu mộc thực tập

Trải nghiệm hệ thống sư phạm

Tuyển dụng toàn quốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam

