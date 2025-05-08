Tuyển Trợ giảng Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tuyển Trợ giảng Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam

Trợ giảng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
60 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 229 Tây Sơn, Đống Đa

- Hồ Chí Minh

- Đà Nẵng, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Giảng dạy kiến thức môn Toán ( cấp 1,2,3) cho trẻ em, đa số sẽ giảng dạy cho cấp 1
Giảng day bằng hình thức online
Tài liệu được cung cấp sẵn

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên từ năm ba Đại học các trường Kinh tế, Sư phạm,...
Dưới 1 năm kinh nghiệm dạy gia sư/ trợ giảng Toán
Điểm thi toán đại học từ 8.5 trở lên

Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 2-4 triệu/ tháng (45.000đ/ 30 phút dạy)
Được đào tạo bài bản trước khi đứng lớp
Dấu mộc thực tập
Trải nghiệm hệ thống sư phạm
Tuyển dụng toàn quốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam

Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà Mipec số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Trợ giảng Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
2 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
2.5 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm