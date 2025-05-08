Tuyển Trợ giảng Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
60 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 229 Tây Sơn, Đống Đa
- Hồ Chí Minh
- Đà Nẵng, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Giảng dạy kiến thức môn Toán ( cấp 1,2,3) cho trẻ em, đa số sẽ giảng dạy cho cấp 1
Giảng day bằng hình thức online
Tài liệu được cung cấp sẵn
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên từ năm ba Đại học các trường Kinh tế, Sư phạm,...
Dưới 1 năm kinh nghiệm dạy gia sư/ trợ giảng Toán
Điểm thi toán đại học từ 8.5 trở lên
Dưới 1 năm kinh nghiệm dạy gia sư/ trợ giảng Toán
Điểm thi toán đại học từ 8.5 trở lên
Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 2-4 triệu/ tháng (45.000đ/ 30 phút dạy)
Được đào tạo bài bản trước khi đứng lớp
Dấu mộc thực tập
Trải nghiệm hệ thống sư phạm
Tuyển dụng toàn quốc
Được đào tạo bài bản trước khi đứng lớp
Dấu mộc thực tập
Trải nghiệm hệ thống sư phạm
Tuyển dụng toàn quốc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI