Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Hành chính

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 98A Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Theo dõi các đầu mục công việc trong công ty, giúp việc trực tiếp cho Chủ tịch để giám sát, đôn đốc thực hiện công việc của các bộ phận.
Tiếp nhận và truyền đạt thông tin của Chủ tịch HĐQT đến các bộ phận, phòng ban
Kiểm tra theo dõi các số liệu về tài chính của công ty
Lên kế hoạch chăm sóc các đối tác quan trọng. Hỗ trợ CTHĐQT trong việc tiếp đón đối tác.
Tham mưu, hỗ trợ CT HĐQT trong việc hoạch định và triển khai các chiến lược mục tiêu, giải pháp và kế hoạch phát triển chung của Công ty
Đề xuất các ý tưởng, xây dựng các quy trình, tài liệu, công cụ nhằm hỗ trợ CT HĐQT quản trị, kiểm soát hiệu quả công việc trong công ty.
Tham dự, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp để phục vụ việc quản lý điều hành.
Thay mặt BLĐ tham gia các cuộc họp được ủy quyền
Lên kế hoạch và theo dõi kế hoạch công tác. Tiếp nhận và sắp xếp lịch làm việc của CT HĐQT.
Thực hiện các CV khác khi được phân công.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan đến Tài chính và Kinh tế như: Đại Học Ngoại Thương, Kinh tế quốc dân, Học viên Ngân hàng,...
Có khả năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Trung là 1 lợi thế
Yêu cầu bắt buộc sử dụng Tiếng Anh thành thạo
Đã từng làm việc với đối tác Đài Loan, Hồng Kong,... (hoặc đã từng làm việc ở Trung Quốc ít nhất 1 năm)
Làm full time, từ 8h00-17h30, thời gian làm việc có thể linh hoạt được theo tình hình công việc
Nhanh nhẹn, hoạt bát, là người cẩn thận
Làm việc chi tiết và ghi nhớ tốt
Sử dụng thành thạo word, excel
Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục và kỹ năng đàm phán.
Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Lương cứng up to 20 triệu đồng + thưởng
Được đóng BHXH và các phúc lợi khác theo cơ chế của công ty
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển nghề nghiệp
Tham gia các hoạt động teambuilding, dã ngoại, sinh nhật thành viên, đá bóng, từ thiện, du lịch,.. được công ty thường xuyên tổ chức. Một năm ít nhất 2 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 98A Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

