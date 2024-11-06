Tuyển Trợ Lý Chủ Tịch thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà SFC, số 9 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT/ TGĐ trong công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty.

Tham mưu cho Chủ tịch/TGĐ lập, triển khai các kế hoạch và đề xuất các giải pháp thực hiện công việc hoạt động kinh doanh hệ thống phân phối/ bán lẻ của Công ty.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, đưa ra kế hoạch hoạt động theo mục tiêu được giao.

Trực tiếp điều hành các kế hoạch kinh doanh dài hạn và ngắn hạn theo phân công của Chủ tịch/ TGĐ

Đề xuất giải pháp bán hàng, tồn kho, quản lý hàng hóa.

Nghiên cứu hàng hóa và thị trường.

Đào tạo và kiểm soát chất lượng nhân sự liên quan.

Tiếp nhận các thông tin chỉ đạo của Chủ tịch/ TGĐ, đôn đốc, giám sát việc triển khai công việc của các phòng/ ban trong Công ty.

Tổng hợp báo cáo, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động chung của các đơn vị thành viên, phòng/ ban Công ty.

Trợ giúp Chủ tịch/ TGĐ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, tham dự các hội nghị, sự kiện khi được phân công.

Soạn thảo các văn bản, tài liệu, công văn theo chỉ đạo của Chủ tịch/ TGĐ.

Tham dự, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp trong công tác quản lý điều hành của Công ty.

Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu từ các bộ phận, kiểm tra, đề xuất ý kiến trước khi trình Chủ tịch/ TGĐ phê duyệt.

Truyền đạt thông tin thông suốt, kịp thời giữa Chủ tịch/ TGĐ với các bộ phận và ngược lại.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm vị trí Trợ lý Chủ tịch/CEO/Giám đốc

Tiếng anh tốt (4 kỹ năng)

Kỹ năng tổ chức, giao tiếp, đàm phán, xử lý vấn đề tốt

Khả năng làm việc dưới áp lực cao

Có khả năng lập kế hoạch, thuyết trình

Tại Công ty Cổ phần AR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Thỏa thuận + Phụ Cấp (thỏa thuận theo năng lực trong quá trình phỏng vấn)

Phụ cấp: 10k/ngày (gửi xe)

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.

Nghỉ Lễ/Tết theo quy định của Nhà nước.

Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau...

Mua hàng tiêu chuẩn (discount 50%)

Thưởng thành tích năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AR

