Tuyển Quản lý/Hỗ trợ lớp học Công ty Cổ phần giáo dục German Link làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Công ty Cổ phần giáo dục German Link
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty Cổ phần giáo dục German Link

Quản lý/Hỗ trợ lớp học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Hỗ trợ lớp học Tại Công ty Cổ phần giáo dục German Link

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lầu 3, Halo Building, 91A Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Quản lý/Hỗ trợ lớp học Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Tham gia hỗ trợ các công việc chuyên môn của Phòng Đào tạo như: Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu giảng dạy và tài liệu kiểm tra, đánh giá học tập của học viên,...
Quản lý, chăm sóc và theo dõi tình hình học tập của học viên.
Tổ chức thực hiện và giám sát quy trình kiểm tra trình độ, kiểm tra giữa và cuối khóa.
Phối hợp bộ phận CSKH tiếp nhận và xử lý giải đáp thắc mắc của phụ huynh, học sinh liên quan đến nội dung chương trình đào tạo, chất lượng dạy và học của Trung tâm.
Tham gia các chương trình, sự kiện cũng như các hoạt động chung của Công ty.
Các công việc khác theo yêu cầu Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các trường Đại học trong và ngoài nước hoặc có trình độ tiếng Đức từ B2 trở lên.
Có khả năng phân tích, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Luôn có tinh thần học hỏi, cầu tiến và thân thiện, hòa đồng với mọi người.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (MS Office và Google Tools)
Ưu tiên:
- Ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ, giáo dục.
- Ứng viên đã có thời gian học tập hoặc sinh sống tại Đức.

Tại Công ty Cổ phần giáo dục German Link Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 10 - 12 triệu/tháng + thưởng khác theo chính sách công ty
Thu nhập: Lương cứng 10 - 12 triệu/tháng + thưởng khác theo chính sách công ty
Tham gia BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.
Các khoản phụ cấp thâm niên, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh... theo quy định của Công ty
Các chương trình Teambuilding, 8/3, Noel, Year End Party, bữa trưa thứ 4 vui vẻ hàng tuần, ...và rất nhiều các hoạt động, sự kiện nội bộ.
Môi trường làm việc trẻ trung, văn minh, tôn trọng con người, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được tham gia các khóa đào tạo, được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển khả năng của bản thân.
Hưởng các chế độ khác ngoài lương theo định kỳ hoặc không định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần giáo dục German Link

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần giáo dục German Link

Công ty Cổ phần giáo dục German Link

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 53, ngõ 191 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

