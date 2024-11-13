Tuyển Hành chính Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T
Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Thanh Trì, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
- Sắp xếp công việc, lịch làm việc
- Triển khai 1 số công việc với các BP liên quan
- Thay GĐ giám sát 1 số hoạt động cụ thể
- Có kinh nghiệm vận hành, mua hàng FMCG
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên trẻ, là nữ
- Tốt nghiệp loại giỏi các trường đại học
- Có kỹ năng sắp xếp công việc tốt
- Logic cao - Giao tiếp tốt, có ngoại hình
- Giỏi excel, văn bản
- Nhiệt tình, có khả năng chịu đc áp lực và guồng công việc nhiều thời gian
- Có thêm kỹ năng, kinh nghiệm tài chính kế toan hoặc PR- MKT là một lợi thế
- Kinh nghiệm giao thương với Trung Quốc và giỏi tiếng Trung
- Tốt nghiệp loại giỏi các trường đại học
- Có kỹ năng sắp xếp công việc tốt
- Logic cao - Giao tiếp tốt, có ngoại hình
- Giỏi excel, văn bản
- Nhiệt tình, có khả năng chịu đc áp lực và guồng công việc nhiều thời gian
- Có thêm kỹ năng, kinh nghiệm tài chính kế toan hoặc PR- MKT là một lợi thế
- Kinh nghiệm giao thương với Trung Quốc và giỏi tiếng Trung
Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 11.000.000 - 14.000.000 đ
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật Lao Động.
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao trình độ
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật Lao Động.
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao trình độ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI