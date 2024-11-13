Tuyển Hành chính Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Thanh Trì, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

- Sắp xếp công việc, lịch làm việc

- Triển khai 1 số công việc với các BP liên quan

- Thay GĐ giám sát 1 số hoạt động cụ thể

- Có kinh nghiệm vận hành, mua hàng FMCG

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên trẻ, là nữ

- Tốt nghiệp loại giỏi các trường đại học

- Có kỹ năng sắp xếp công việc tốt

- Logic cao - Giao tiếp tốt, có ngoại hình

- Giỏi excel, văn bản

- Nhiệt tình, có khả năng chịu đc áp lực và guồng công việc nhiều thời gian

- Có thêm kỹ năng, kinh nghiệm tài chính kế toan hoặc PR- MKT là một lợi thế

- Kinh nghiệm giao thương với Trung Quốc và giỏi tiếng Trung

Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 11.000.000 - 14.000.000 đ

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật Lao Động.

Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.