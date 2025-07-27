Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM

Mức lương
2 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: A3 Building, Ecolife Capitol

- 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 6 Triệu

JOB DESCRIPTIONS:
Tham gia dự án Business development phát triển KOLs, KOCs, Affiliate và Social marketing
Phát triển KOLs, KOCs, Affiliate network cho hệ thống eCommerce của Kolabuy
Tham gia sản xuất ấn phẩm, hình ảnh, content cho các marketing campaigns, projects
Tham gia các công việc Advertising (Facebook, Google...) và Sàn TMĐT (Shopee, Tiktok...)
Thu thập, đo lường và phân tích Ecom Data, traffic từ hệ thống đa kênh Omni-channel
ƯU TIÊN ỨNG VIÊN CÓ KẾ HOẠCH APPLY JOB CHÍNH THỨC SAU INTERNSHIP

Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

REQUIREMENTS:
Start-up ADN và tinh thần máu lửa
Sáng tạo, năng động và khám phá
Giao tiếp, đàm phán, làm việc nhóm tốt
Có kinh nghiệm booking KOL/KOC là lợi thế
Có connect với nhiều KOL/KOC, network là lợi thế
Ưu tiên có laptop để chủ động công việc

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

I. BENEFITS AND FUNS
Phụ cấp thực tập + Thưởng kết quả công việc (nếu có)
Xét tuyển dụng job chính thức, tăng lương sau 3-6 tháng
Tham gia Team Building, Party, Nghỉ mát và Events của Công ty
Chế độ phúc lợi, phụ cấp khác theo quy định và chính sách Công ty
Tuyển dụng Thành viên chính thức sau giai đoạn Internship (nếu phù hợp)
II. WHY KOLABUY?
Được đào tạo và phát triển siêu tốc trong môi trường Startup
Nền tảng tiên phong về Cross-border Ecommerce tại Việt Nam
Môi trường trẻ, năng động và hiện đại, open phong cách quốc tế
Promote lên các vị trí leaders, managers tại startup trẻ nhiệt huyết
Được “Chiến” và “Cháy” trong một startup khát khao và đầy tham vọng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

