Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu

Mức lương 2 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A3 Building, Ecolife Capitol - 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 6 Triệu

JOB DESCRIPTIONS:

Tham gia dự án Business development phát triển KOLs, KOCs, Affiliate và Social marketing

Phát triển KOLs, KOCs, Affiliate network cho hệ thống eCommerce của Kolabuy

Tham gia sản xuất ấn phẩm, hình ảnh, content cho các marketing campaigns, projects

Tham gia các công việc Advertising (Facebook, Google...) và Sàn TMĐT (Shopee, Tiktok...)

Thu thập, đo lường và phân tích Ecom Data, traffic từ hệ thống đa kênh Omni-channel

ƯU TIÊN ỨNG VIÊN CÓ KẾ HOẠCH APPLY JOB CHÍNH THỨC SAU INTERNSHIP

Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

REQUIREMENTS:

Start-up ADN và tinh thần máu lửa

Sáng tạo, năng động và khám phá

Giao tiếp, đàm phán, làm việc nhóm tốt

Có kinh nghiệm booking KOL/KOC là lợi thế

Có connect với nhiều KOL/KOC, network là lợi thế

Ưu tiên có laptop để chủ động công việc

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

I. BENEFITS AND FUNS

Phụ cấp thực tập + Thưởng kết quả công việc (nếu có)

Xét tuyển dụng job chính thức, tăng lương sau 3-6 tháng

Tham gia Team Building, Party, Nghỉ mát và Events của Công ty

Chế độ phúc lợi, phụ cấp khác theo quy định và chính sách Công ty

Tuyển dụng Thành viên chính thức sau giai đoạn Internship (nếu phù hợp)

II. WHY KOLABUY?

Được đào tạo và phát triển siêu tốc trong môi trường Startup

Nền tảng tiên phong về Cross-border Ecommerce tại Việt Nam

Môi trường trẻ, năng động và hiện đại, open phong cách quốc tế

Promote lên các vị trí leaders, managers tại startup trẻ nhiệt huyết

Được “Chiến” và “Cháy” trong một startup khát khao và đầy tham vọng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM

