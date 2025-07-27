Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 200 Đường Mê Linh, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Liên Chiểu, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên ý tưởng, quay dựng, cắt ghép và chỉnh sửa video và các clip ngắn, clip quảng cáo, clip viral, video giới thiệu sản phẩm trên các kênh truyền thông;

Phối hợp với Bộ phận liên quan sáng tạo các nội dung cho các sản phẩm, dự án về Truyền thông, Marketing;

Quản lý, giám sát và báo cáo hiệu quả truyền thông của video;

Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của Leader.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo, Quay phim truyền hình,…

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm quay, dựng các sản phẩm quảng cáo, TVC, phim ngắn, Clip viral là lợi thế;

Sử dụng tốt các phần mềm biên tập, chỉnh sửa ảnh và video như Photoshop, Illustrator, After Effect, Premiere, và các phần mềm hỗ trợ có liên quan;

Kỹ năng trình bày ý tưởng thuyết phục; sáng tạo và linh hoạt;

Có gu thẩm mỹ, khả năng cảm nhạc tốt, chăm chỉ, sáng tạo và có tinh thần cầu thị, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc;

Có khả năng nắm bắt xu hướng thị trường.

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8.000.000 - 12.000.000 đồng/ tháng + Thưởng Doanh số + Thưởng dự án theo quy chế của công ty;

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch;

Văn hóa và môi trường làm việc mở, chuyên nghiệp, tạo cơ hội nhân sự phát huy hết khả năng làm việc của bản thân;

Nền văn hóa lành mạnh, kết nối các thành viên chặt chẽ, phá vỡ “khối silo” trong nội bộ. Một tập thể đa dạng, hòa nhập, tôn trọng sự khác biệt để nhân sự được phát triển mạnh mẽ;

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động liên hoan, teambuilding, du lịch hàng năm và tham gia các hoạt động ngoại khóa sôi động của công ty;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp về lĩnh vực thương hiệu, truyền thông, Marketing;

Được tham gia các khóa học miễn phí về nghiệp vụ Marketing, Branding, Planning,...; Được cập nhật và nâng cao các kiến thức chuyên môn liên tục từ công ty và đối tác;

Được học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia & kinh nghiệm thực tế từ rất nhiều các dự án của các khách hàng lớn là SME, Tập đoàn, Doanh nghiệp nước ngoài hợp tác cùng SEFA Media.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media

