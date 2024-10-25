Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Khu công nghiệp Thiệu Dương, TP Thanh Hoá, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty. Thực hiện các công việc hành chính, văn phòng theo yêu cầu của Giám đốc. Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, báo cáo cho các cuộc họp, hội nghị. Tiếp nhận, xử lý thông tin, sắp xếp lịch hẹn, cuộc họp cho Giám đốc. Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, theo dõi các dự án xây dựng. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.
Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty.
Thực hiện các công việc hành chính, văn phòng theo yêu cầu của Giám đốc.
Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, báo cáo cho các cuộc họp, hội nghị.
Tiếp nhận, xử lý thông tin, sắp xếp lịch hẹn, cuộc họp cho Giám đốc.
Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, theo dõi các dự án xây dựng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Nắm vững kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint). Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Nhanh nhẹn, linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm cao. Ưu tiên ứng viên có khả năng biên phiên dịch tiếng Trung.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nắm vững kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có khả năng biên phiên dịch tiếng Trung.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô A15 - A2 KĐT&CN Hoằng Long, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

