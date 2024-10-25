Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Khu công nghiệp Thiệu Dương, TP Thanh Hoá, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty. Thực hiện các công việc hành chính, văn phòng theo yêu cầu của Giám đốc. Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, báo cáo cho các cuộc họp, hội nghị. Tiếp nhận, xử lý thông tin, sắp xếp lịch hẹn, cuộc họp cho Giám đốc. Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, theo dõi các dự án xây dựng. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Nắm vững kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint). Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Nhanh nhẹn, linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm cao. Ưu tiên ứng viên có khả năng biên phiên dịch tiếng Trung.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE

