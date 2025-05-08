Tuyển Trợ lý Alphanam Group Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 24 Triệu

Alphanam Group Pro Company
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
Alphanam Group Pro Company

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Alphanam Group Pro Company

Mức lương
15 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 15 - 24 Triệu

Tổ chức, theo dõi lịch làm việc của Ban Tổng Giám đốc để thường xuyên nhắc việc, cung cấp thông tin hoặc đề xuất,điều chỉnh thời gian, địa điểm làm việc phù hợp khi cần thiết;
Tổ chức và tham gia các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung, làm biên bản và ghi chú những nội dung chính để phục vụ công tác quản lý điều hành; có khả năng phân tích dữ liệu báo cáo
Soạn thảo, chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Trợ lý Tổng Giám Đốc: liên quan đến các mảng Bất động sản, Khách sạn....Dự án (theo tiến độ định sẵn)
Biên, phiên dịch hồ sơ tài liệu theo yêu cầu Trợ lý Tổng giám đốc
Truyền đạt thông tin của Tổng Giám đốc tới các phòng ban, bộ phận trong Tập đoàn;
Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, từ các phòng Ban, đối tác và tổng hợp báo cáo lên Tổng Giám đốc;
Lưu giữ, bảo mật thông tin và tài liệu liên quan;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Khách sạn, Du lịch, Quản trị Kinh doanh,Tài chính, Kinh tế, Ngoại giao, Ngoại thương, ...
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên, ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Khách sạn, Du lịch, Bất động sản, ...
- Có kinh nghiệm làm việc với đối tác nước ngoài
- Trung thực, đáng tin cậy;
- Cẩn thận, cầu tiến, tâm huyết với công việc;
- Chịu được áp lực công việc, chịu khó, ham học hỏi;
- Sắp xếp, quản lý công việc khoa học;
- Ưu tiên các ứng viên có khả năng làm báo cáo và phân tích dữ liệu (nắm vững các kiểu báo cáo, dạng báo cáo để đưa ra phân tích dữ liệu...)
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, đạt được sự hợp tác với mọi người
- Tiếng Anh: IELTS 7.0 trở lên (ưu tiên các bạn có kỹ năng giao tiếp tốt....và xử lý tình huống nhanh nhạy, sắc sảo, ...)
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word. Excel, Powerpoint...)
- Có khả năng đi công tác trong nước và nước ngoài theo yêu cầu công việc.
Tuyển dụng này tuân thủ chính sách tuyển dụng công bằng và không phân biệt giới tính

Tại Alphanam Group Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực và mong muốn
Lương tháng 13, xem xét điều chỉnh lương 2 lần/ năm
Làm việc tại môi trường cởi mở, chuyên nghiệp và năng động
Cơ hội thử thách nghề nghiệp cùng lộ trình thăng tiến rõ ràng
Chương trình đào tạo phát triển nghiệp vụ định kỳ
Chính sách dịch vụ giá ưu đãi hoặc miễn phí trong chuỗi hệ thống khách sạn cao cấp của Alphanam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alphanam Group Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Alphanam Group Pro Company

Alphanam Group Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 47 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

