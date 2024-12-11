Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 60 Triệu

Mức lương 23 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 23 - 60 Triệu

CHÚNG TÔI ĐANG TÌM KIẾM TRỢ LÝ ĐIỀU HÀNH TÀI NĂNG CHO BOD (KHÔNG PHẢI THƯ KÝ)

Nếu bạn đang định hướng trở thành một Trợ lý điều hành tài năng - cánh tay phải của Ban lãnh đạo, cùng tham gia và phát triển những dự án đầy thách thức nhưng cũng rất tiềm năng, thì hãy gia nhập đội ngũ APEC Group

- Tham gia triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển các lĩnh vực của Tập đoàn (Y tế, giáo dục, Công nghệ, du lịch lữ hành, khách sạn,...)

- Làm việc trực tiếp với các trưởng bộ phận trong Tập đoàn để xác định mục tiêu cụ thể, lập kế hoạch hoạt động cho phòng ban

- Đảm bảo các quyết định và định hướng của Ban lãnh đạo được thực hiện đúng và hiệu quả

- Tổng hợp và báo cáo Ban lãnh đạo về tình hình triển khai, kết quả thực hiện chính xác, đầy đủ

- Phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ rủi ro trong quá trình kinh doanh và đề xuất hướng xử lý với Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 23 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có lý tưởng, có đam mê, sẵn sàng cháy hết mình để theo đuổi ước mơ.

- Có khát khao cống hiến và tinh thần ham học hỏi vô hạn từ những thủ lĩnh đích thực.

- Dám dấn thân để rèn luyện sự cứng cáp, dám chinh phục thử thách, bứt phá giới hạn của bản thân để tạo ra những thành tựu xứng đáng và lưu lại giá trị tốt đẹp cho xã hội

Yêu cầu: Làm việc ít nhất 06 tháng tại Hội sở chính (Hà Nội)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương, thưởng hấp dẫn, tương xứng với năng lực và mức độ cống hiến (Mức lương từ 1,000$-2,500$/tháng)

- Cơ hội nhanh chóng phát triển sự nghiệp của bạn và trở thành đội ngũ lãnh đạo nòng cốt cho Tập đoàn trong tương lai.

- Trở thành thành viên của một trong những doanh nghiệp thành công và hạnh phúc, làm việc cùng với các nhà lãnh đạo và đồng nghiệp xuất sắc và đầy cảm hứng để cùng kiến tạo nên những giá trị cho cộng đồng

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Nhà nước và các chính sách đãi ngộ dành riêng cho CBCNV của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

