Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER

Hành chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Là vị trí trung gian, có nhiệm vụ phiên dịch cho đồng nghiệp trung quốc và Việt Nam
- Hỗ trợ đắc lực cho người quản lý hoàn thành tốt công việc của bộ phận.
- Phụ trách phiên dịch những giấy tờ hành chính, số liệu thường ngày của công ty.
- Phụ trách công việc phiên dịch tài liệu và lưu giữ tài liệu.
- Thực hiện các công việc do lãnh đạo yêu cầu và kịp thời phản hồi lại.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung (HSK5 Trở lên).
- Sử dụng máy tính tốt.
- Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER Thì Được Hưởng Những Gì

- Có cơ hội được giao lưu với người nước ngoài, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm.
- Lương: 8tr – 15tr + phụ cấp tiền ăn.
- Chế độ bảo hiểm, thưởng, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.
- Đi du lịch hàng năm với công ty.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, từ 8h00-17h00, nghỉ trưa từ 12h00-13h30, nghỉ Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 toà nhà Kim Khí Thăng Long Số 1 Lương yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-tieng-trung-thu-nhap-8-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job248101
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội 8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h
Tuyển Trợ Lý thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI
Tuyển Trợ Lý Kinh Doanh thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Alifaco
Tuyển Trợ Lý Giám Đốc thu nhập 0.1 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH MTV Alifaco
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Thư Ký thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 29/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOVE SYNC
Tuyển Trợ Lý Tiếng Trung thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MOVE SYNC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần HHP GLOBAL Pro Company
Tuyển Trợ Lý Tổng Giám Đốc thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công ty cổ phần HHP GLOBAL Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV DTC
Tuyển Trợ Lý Kinh Doanh thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH TMDV DTC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Navee
Tuyển Account Manager thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Navee
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM
Tuyển Trợ Lý Tiếng Trung thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THAO HÀ NỘI
Tuyển Thư Ký thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THAO HÀ NỘI
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 43 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nha Khoa Smile Care
Tuyển Nhân viên kinh doanh Nha Khoa Smile Care làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Nha Khoa Smile Care
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h
Tuyển Trợ Lý thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI
Tuyển Trợ Lý Kinh Doanh thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Alifaco
Tuyển Trợ Lý Giám Đốc thu nhập 0.1 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH MTV Alifaco
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Thư Ký thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 29/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOVE SYNC
Tuyển Trợ Lý Tiếng Trung thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MOVE SYNC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần HHP GLOBAL Pro Company
Tuyển Trợ Lý Tổng Giám Đốc thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công ty cổ phần HHP GLOBAL Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV DTC
Tuyển Trợ Lý Kinh Doanh thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH TMDV DTC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Navee
Tuyển Account Manager thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Navee
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM
Tuyển Trợ Lý Tiếng Trung thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THAO HÀ NỘI
Tuyển Thư Ký thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THAO HÀ NỘI
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất