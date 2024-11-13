Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Là vị trí trung gian, có nhiệm vụ phiên dịch cho đồng nghiệp trung quốc và Việt Nam

- Hỗ trợ đắc lực cho người quản lý hoàn thành tốt công việc của bộ phận.

- Phụ trách phiên dịch những giấy tờ hành chính, số liệu thường ngày của công ty.

- Phụ trách công việc phiên dịch tài liệu và lưu giữ tài liệu.

- Thực hiện các công việc do lãnh đạo yêu cầu và kịp thời phản hồi lại.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung (HSK5 Trở lên).

- Sử dụng máy tính tốt.

- Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER Thì Được Hưởng Những Gì

- Có cơ hội được giao lưu với người nước ngoài, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm.

- Lương: 8tr – 15tr + phụ cấp tiền ăn.

- Chế độ bảo hiểm, thưởng, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.

- Đi du lịch hàng năm với công ty.

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, từ 8h00-17h00, nghỉ trưa từ 12h00-13h30, nghỉ Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER

