Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số T151, lô đất H4, Khu đấu giá 31ha, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Hỗ trợ Tổng giám đốc Sắp xếp hiệu quả thời gian, không gian, tạo lịch làm việc khoa học, chuyên nghiệp.

- Tham mưu, tư vấn cho Ban Lãnh đạo về tất cả các nội dung công việc trong công ty

- Nhận thông tin triển khai công việc xuống các phòng ban

- Tham gia các cuộc họp và làm thư ký cuộc họp

- Thay mặt và đại diện Tổng giám đốc thực hiện chỉ đạo, duy trì công tác điều hành, quản lý, giám sát tất cả những khía cạnh hoạt động của cá nhân, phòng ban, công ty.

- Thay mặt TGĐ tương tác với các đối tác khi được yêu cầu

- Tham mưu, cố vấn cho Tổng giám đốc về hoạch định chiến lược phát triển tổ chức, công ty

- Các công việc hỗ trợ Tổng Giám đốc theo chỉ đạo.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 03 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về dự án đầu tư

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về dự án đầu tư

- Thành thạo tin học VP (words, exel)

- Kỹ năng làm việc độc lập & làm việc nhóm

- Kỹ năng phản biện, giao tiếp

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

- Kỹ năng Tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 20 – 35 triệu tuỳ theo năng lực.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả, cơ hội thăng tiến.

- Hỗ trợ ăn ca, xăng xe, đi lại

- Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Thưởng lễ, hiệu quả kinh doanh theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin