Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH Cung ứng nhựa đường Pro Company làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Cảng Chân Mây, Phú Lộc, Huyện Phú Lộc

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch và quản lý các hoạt động vận hành trong ca tại Tổng kho phù hợp với các qui trình vận hành, đáp ứng được các yêu cầu của các cấp quản lý và thỏa mãn các yêu cầu chính đáng của khách hàng, bảo đảm tiêu chuẩn

- Nhận kế hoạch sản xuất, các đơn đặt hàng và thực hiện việc nhập/xuất, bơm hàng hóa như kế hoạch đã được duyệt bởi Trưởng/Phó Vận hành Tổng kho;

- Lập kế hoạch vận hành/sản xuất (PMBs, Emulsions, Compomacs...); chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư, vật liệu... cần thiết và phân công công việc cho nhân viên cấp dưới để đạt được mục tiêu vận hành trong ca.

- Giám sát, thực hiện công việc vận hành của nhân viên cấp dưới phù hợp với qui trình vận hành đáp ứng được yêu cầu an toàn, vệ sinh môi trường cho các việc nhập/xuất hàng hoá, bơm sản phẩm thông qua việc thường xuyên kiểm tra, vệ sinh đường ống, bồn chứa, bơm, máy gia nhiệt, máy phát điện và khu vực làm việc;

- Quản lý và kiểm soát hiệu quả các thiết bị, dây chuyền sản xuất, hàng hóa và dụng cụ của Tổng kho; thực hiện việc kiểm tra, vệ sinh và bảo trì máy móc, thiết bị, đo kiểm nguyên nhiên vật liệu, hàng tồn kho...nhằm bảo đảm hệ thống luôn sẵn sàng cho vận hành và được vận hành ổn định, an toàn;

- Thực hiện tất cả các việc ghi chép, bàn giao ca và báo cáo đầy đủ nhật ký vận hành trong ca do mình phụ trách theo qui định, bao gồm:

- Nhật ký vận hành cho các trang thiết bị (Máy gia nhiệt & hệ thống, nhà máy PMB, máy phát điện, máy nén khí, Các hệ thống bơm nhựa, nhiên liệu...

- Các chỉ số đo nhiệt độ tại các thiết bị, bồn bể, đường ống

- Các chỉ số áp suất và các thông số vận hành khác...

- Các số đo hàng tồn kho nhựa, nguyên nhiên vật liệu ...theo qui định;

- Các chỉ số tiêu thụ điện và năng lượng khác.

- Thay mặt Trưởng/Phó trưởng vận hành trong việc giám sát nhân viên vận hành và lái xe, nhân viên nhà thầu phụ...trong việc tuân thủ các nội quy, quy định của công ty trong suốt thời gian trực ca. Đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về an ninh, an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Tham gia đóng góp ý kiến nhằm giúp môi trường làm việc của Tông kho hoàn thiện và hiệu quả hơn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các trường Kỹ thuật; Điện Công nghiệp, cơ khí chế tạo máy...

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong công việc vận hành bơm, máy gia nhiệt, van, máy phát điện;

- Sử dụng thành thạo máy vi tính

Tại Công ty TNHH Cung ứng nhựa đường Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng đánh giá hiệu quả công việc theo kết quả kinh doanh và hiệu quả công việc của mỗi nhân viên (từ 2-6 tháng lương).

2. Xem xét tăng lương hàng năm

3. Bảo hiểm tai nạn 24/24

4. Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau thời gian thử việc 2 tháng

5. Thử việc nhận 100% lương chính thức

6. Cơ hội được đào tạo nâng cao kỹ năng công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cung ứng nhựa đường Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin