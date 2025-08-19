Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu

Mức lương 13 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

Hỗ trợ đội Phục vụ và chịu trách nhiệm cho khu vực được phân công;

Đảm bảo chất lượng phục vụ theo tiêu chuẩn quy định;

Quản lý team từ 10 - 15 nhân viên;

Đào tạo & hướng dẫn cho nhân viên mới;

Theo dõi order hàng hóa, tồn kho;

Hỗ trợ phân công công việc;

Cập nhật và báo cáo các vấn đề liên quan đến hoạt động phục vụ của Nhà hàng.

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1 - 2 năm ở cấp bậc Team Leader trở lên hoặc tương đương trong lĩnh vực F&B;

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản;

Có khả năng đào tạo và phát triển đội nhóm;

Kỹ năng quản lý, kỹ năng xử lý tình huống;

Tin học cơ bản, có khả năng sự dụng phần mềm;

Có kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm;

Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, năng động.

Tại Công ty Cổ phần Pizza 4Ps Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn lên đến 13 - 14 triệu/ tháng (gồm Bonus + Tips hàng tháng);

Thưởng lương tháng 13 và đánh giá tăng lương định kỳ hàng năm;

Phụ cấp tiền giữ xe 10,000 vnd/ngày làm việc (theo quy định Công ty);

Phụ cấp tiền ăn 500,000 đồng/ tháng (theo quy định Công ty);

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm sức khỏe cá nhân PTI;

Giảm giá dành cho nhân viên khi sử dụng dịch vụ của 4P‘s trên toàn quốc;

Nhiều cơ hội thăng tiến trong nội bộ, giao tiếp với người nước ngoài;

Team building & company trip...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Pizza 4Ps

