Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long

Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mailand Hanoi City, Đường Cao Tốc Láng

- Hòa Lạc, Splendora, An Khánh, Hoài Đức District, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả chung:
- Phụ trách việc triển khai BIM xuyên suốt toàn bộ dự án, đề ra định hướng và quản lý quy trình BIM; giám sát việc phát triển và duy trì Kế hoạch thực thi BIM (BEP), xác định các yêu cầu và quy trình BIM cụ thể của Công ty và tuân thủ các tiêu chuẩn của ngành.
- Xây dựng, phụ trách và cố vấn cho đội ngũ chuyên gia BIM của toàn bộ Công ty; đảm bảo các sản phẩm BIM phù hợp với mục tiêu kinh doanh và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất; thúc đẩy đổi mới, cải thiện sự hợp tác và tối ưu hóa kết quả dự án bằng cách sử dụng hiệu quả các công nghệ BIM.
Nhiệm vụ chính:
- Phát triển và triển khai các chiến lược và kế hoạch thực hiện BIM cho Công ty
- Thiết lập và thực thi các tiêu chuẩn, giao thức và quy trình làm việc của BIM
- Xây dựng, phụ trách, hướng dẫn và hỗ trợ đội ngũ chuyên gia BIM
- Giám sát việc tích hợp và kết hợp các mô hình BIM từ nhiều chuyên ngành khác nhau
- Thực hiện kiểm toán BIM thường xuyên và kiểm tra chất lượng để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ của mô hình. Đảm bảo rằng các sản phẩm BIM được hoàn thành đúng thời hạn và đáp ứng các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn của dự án.
- Quản lý giấy phép, công cụ và tài nguyên của phần mềm BIM.
- Thúc đẩy đào tạo BIM và phát triển chuyên môn cho nhân viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 41 Nguyễn Văn Linh, KP Mỹ Hưng 2, P. Tân Phong, Q. 7, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

