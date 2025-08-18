Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả chung:

- Phụ trách việc triển khai BIM xuyên suốt toàn bộ dự án, đề ra định hướng và quản lý quy trình BIM; giám sát việc phát triển và duy trì Kế hoạch thực thi BIM (BEP), xác định các yêu cầu và quy trình BIM cụ thể của Công ty và tuân thủ các tiêu chuẩn của ngành.

- Xây dựng, phụ trách và cố vấn cho đội ngũ chuyên gia BIM của toàn bộ Công ty; đảm bảo các sản phẩm BIM phù hợp với mục tiêu kinh doanh và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất; thúc đẩy đổi mới, cải thiện sự hợp tác và tối ưu hóa kết quả dự án bằng cách sử dụng hiệu quả các công nghệ BIM.

Nhiệm vụ chính:

- Phát triển và triển khai các chiến lược và kế hoạch thực hiện BIM cho Công ty

- Thiết lập và thực thi các tiêu chuẩn, giao thức và quy trình làm việc của BIM

- Xây dựng, phụ trách, hướng dẫn và hỗ trợ đội ngũ chuyên gia BIM

- Giám sát việc tích hợp và kết hợp các mô hình BIM từ nhiều chuyên ngành khác nhau

- Thực hiện kiểm toán BIM thường xuyên và kiểm tra chất lượng để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ của mô hình. Đảm bảo rằng các sản phẩm BIM được hoàn thành đúng thời hạn và đáp ứng các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn của dự án.

- Quản lý giấy phép, công cụ và tài nguyên của phần mềm BIM.

- Thúc đẩy đào tạo BIM và phát triển chuyên môn cho nhân viên.