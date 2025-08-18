Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

-Chuẩn bị trước ca: kiểm tra nhân sự, set up, vệ sinh, hàng hóa, máy móc.

-Theo dõi sát tiến độ và chất lượng phục vụ, quy trình làm việc trong ca.

-Điều phối nhân viên theo các khu vực mà Quản lý hoặc Giám sát sắp xếp ca, kiểm tra các khu vực từ ngoài vào trong của quán, kiểm tra khu vực quầy bar, kiểm tra tủ đồ mang đi, dụng cụ, bàn ghế, nắm bắt hoạt động quán, kiểm tra các quầy khác trực thuộc quán (khu tô tượng, khu chụp ảnh,…).

-Đảm bảo mọi bộ phận trong quán (bar, phục vụ, thu ngân, vệ sinh…) phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả.

-Trực tiếp hỗ trợ công việc cho nhân viên khi cần thiết để duy trì chất lượng dịch vụ.

-Kiểm tra và bàn giao đầy đủ và rõ ràng cho ca kế tiếp.

-Đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên phục vụ, cách pha chế, sắp xếp hàng, vệ sinh khu vực khi nhận ca hoặc bàn giao ca.

-Đào tạo về menu của quán.

-Các trường hợp xảy ra trong quán thì sẽ xử lý, còn những trường hợp đặt biệt khác thì cần xin chỉ đạo cấp trên như Giám Sát / Quản Lý.