Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 259 Đồng Đen, phường 10, Tân Bình, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng ca

-Chuẩn bị trước ca: kiểm tra nhân sự, set up, vệ sinh, hàng hóa, máy móc.
-Theo dõi sát tiến độ và chất lượng phục vụ, quy trình làm việc trong ca.
-Điều phối nhân viên theo các khu vực mà Quản lý hoặc Giám sát sắp xếp ca, kiểm tra các khu vực từ ngoài vào trong của quán, kiểm tra khu vực quầy bar, kiểm tra tủ đồ mang đi, dụng cụ, bàn ghế, nắm bắt hoạt động quán, kiểm tra các quầy khác trực thuộc quán (khu tô tượng, khu chụp ảnh,…).
-Đảm bảo mọi bộ phận trong quán (bar, phục vụ, thu ngân, vệ sinh…) phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả.
-Trực tiếp hỗ trợ công việc cho nhân viên khi cần thiết để duy trì chất lượng dịch vụ.
-Kiểm tra và bàn giao đầy đủ và rõ ràng cho ca kế tiếp.
-Đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên phục vụ, cách pha chế, sắp xếp hàng, vệ sinh khu vực khi nhận ca hoặc bàn giao ca.
-Đào tạo về menu của quán.
-Các trường hợp xảy ra trong quán thì sẽ xử lý, còn những trường hợp đặt biệt khác thì cần xin chỉ đạo cấp trên như Giám Sát / Quản Lý.

Yêu Cầu Công Việc

-Ưu tiên 23 - 28 tuổi
-Cao đẳng/ Đại học
-Chuyên ngành quản trị Nhà hàng khách sạn.
-Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
-Sử dụng tốt Word, Excel, Powerpoint,…
-Cẩn thận, chi tiết, năng động, chính xác, trung thực, quyết đoán, độc lập,…

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 15/5A Bà Lê Chân, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

