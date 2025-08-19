Tuyển Trưởng ca Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 USD

Tuyển Trưởng ca Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Navigos Search

Trưởng ca

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Navigos Search

Mức lương
40 - 60 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 40 - 60 USD

TÓM TẮT CÔNG VIỆC
Quản lý cho thuê bất động sản (văn phòng, shophouse)
CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH
• Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về kế hoạch kinh doanh và doanh thu đối với các sản phẩm cho thuê bao gồm: các mặt bằng kinh doanh, shophouse, tòa nhà văn phòng…
• Hoạch định chiến lược cho thuê trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho từng dự án văn phòng, thương mại, nhà ở…
• Tổ chức và điều hành mọi hoạt động kinh doanh, tiếp thị của các dự án BĐS cho thuê được giao nhằm phát huy hiệu quả và mang lại lợi nhuận cho Công ty.
• Làm việc với các đại lý, với các khách thuê để cho thuê mặt bằng văn phòng, shophouse.
• Tìm kiếm, kết nối, đàm phán với các thương hiệu lớn trong lĩnh vực ăn uống (F&B), tiện ích, giáo dục, giải trí…nhằm hợp tác, cho thuê, tạo dựng các hoạt động thương mại cho các dự án.
• Nghiên cứu thị trường, xác định các thị trường tiềm năng và những biến động thị trường, đề xuất giải pháp ứng biến.
• Duy trì quan hệ khách hàng nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, chuyên nghiệp.

Với Mức Lương 40 - 60 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-ca-thu-nhap-40tr-60tr-thang-tai-ha-noi-job368402
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Marketing Online Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng ca Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 40 - 60 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Tuyển Trưởng ca TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Hạn nộp: 18/09/2025
Cần Thơ Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Osi Holdings
Tuyển Trưởng ca Công Ty CP Osi Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD
Công Ty CP Osi Holdings
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Kiên Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 19/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Tuyển Trưởng ca Amann (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Hạn nộp: 14/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng ca Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 40 - 60 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Tuyển Trưởng ca TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Hạn nộp: 18/09/2025
Cần Thơ Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Osi Holdings
Tuyển Trưởng ca Công Ty CP Osi Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD
Công Ty CP Osi Holdings
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Kiên Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 19/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Tuyển Trưởng ca Amann (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Hạn nộp: 14/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 1,000 - 1,800 USD Tập Đoàn Karofi Holding
1,000 - 1,800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Fraser Residence Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Fraser Residence Hanoi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 1000 - 1400 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Tập Đoàn CEO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn CEO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,000 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa
8 - 9.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
7.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN BPO MẮT BÃO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN BPO MẮT BÃO
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 17 - 22 Triệu Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH ABB Automation And Electrification (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH ABB Automation And Electrification (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 650 - 900 USD Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
650 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Eurowindow Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Eurowindow Holding
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 15 USD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse
900 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central làm việc tại Hà Nội thu nhập 750 - 1 USD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
750 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG VỊ CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG VỊ CHÂU Á
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm