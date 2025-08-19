Tuyển Trưởng ca Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 USD

TÓM TẮT CÔNG VIỆC

Quản lý cho thuê bất động sản (văn phòng, shophouse)

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

• Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về kế hoạch kinh doanh và doanh thu đối với các sản phẩm cho thuê bao gồm: các mặt bằng kinh doanh, shophouse, tòa nhà văn phòng…

• Hoạch định chiến lược cho thuê trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho từng dự án văn phòng, thương mại, nhà ở…

• Tổ chức và điều hành mọi hoạt động kinh doanh, tiếp thị của các dự án BĐS cho thuê được giao nhằm phát huy hiệu quả và mang lại lợi nhuận cho Công ty.

• Làm việc với các đại lý, với các khách thuê để cho thuê mặt bằng văn phòng, shophouse.

• Tìm kiếm, kết nối, đàm phán với các thương hiệu lớn trong lĩnh vực ăn uống (F&B), tiện ích, giáo dục, giải trí…nhằm hợp tác, cho thuê, tạo dựng các hoạt động thương mại cho các dự án.

• Nghiên cứu thị trường, xác định các thị trường tiềm năng và những biến động thị trường, đề xuất giải pháp ứng biến.

• Duy trì quan hệ khách hàng nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, chuyên nghiệp.