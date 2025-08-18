Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Phân công nhiệm vụ cho nhân viên trong ca để đảm bảo việc vận hành Phòng khách thương gia, đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Giám sát quá trình làm việc của nhân viên trong ca.

Giám sát cung ứng hàng hóa: Kiểm tra đặt hàng, số khách dự tính, số khách thực tế trong ca.

Giám sát và quản lý tài sản, hàng hóa trong ca.

Chào đón, nhận diện khách hàng, làm thủ tục check in cho khách hàng.

Tham gia phục vụ khách hàng theo đúng Bộ tiêu chuẩn nghiệp vụ PKTG Công ty ban hành.

Kiểm tra hàng tồn kho, số lượng khách dự kiến để lên đơn đặt hàng.

Xử lý các vụ việc, vấn đề phát sinh trong ca thuộc phạm vi quyền hạn và báo cáo cấp trên.

Lập báo cáo về tình hình vận hành Phòng khách thương gia, hàng hóa và những đề xuất trong ca tới cấp Quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.