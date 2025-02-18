Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 900 USD

Mức lương 600 - 900 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà máy Sunhouse, km21 Đại Lộ Thăng Long, xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Với Mức Lương 600 - 900 USD

1. Quản lý các công đoạn trên dây chuyền sản xuất

2. Kiểm tra và cải tiến năng suất công đoạn, giảm lãng phí

3. Kiểm soát lỗi trong dây chuyền sản xuất, thời gian hoạt động tiêu chuẩn trong dây chuyền sản xuất

4. Kiểm soát nguyên vật liệu, máy móc của dây chuyền

5. Kiểm soát và đào tạo nguồn nhân lực, bổ nhiệm nhân lực

6. Thúc đẩy các hoạt động cải tiến để nâng cao hiệu quả và hiệu suất sản xuất

7. Lập báo cáo lên trưởng phòng sản xuất

8. Đảm bảo kế hoạch sản xuất

9. Lập và quản lý các tiêu chuẩn phục vụ cho quá trình sản xuất.

Với Mức Lương 600 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành cơ khí/cơ điện tử hoặc liên quan

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý sản xuất với dây chuyền có số lượng từ 30 công nhân trở lên

- Có kinh nghiệm quản lý sản xuất mảng cơ khí hoặc lắp ráp

- Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin