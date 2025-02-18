Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 900 USD

Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 900 USD

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse

Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse

Mức lương
600 - 900 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà máy Sunhouse, km21 Đại Lộ Thăng Long, xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Với Mức Lương 600 - 900 USD

1. Quản lý các công đoạn trên dây chuyền sản xuất
2. Kiểm tra và cải tiến năng suất công đoạn, giảm lãng phí
3. Kiểm soát lỗi trong dây chuyền sản xuất, thời gian hoạt động tiêu chuẩn trong dây chuyền sản xuất
4. Kiểm soát nguyên vật liệu, máy móc của dây chuyền
5. Kiểm soát và đào tạo nguồn nhân lực, bổ nhiệm nhân lực
6. Thúc đẩy các hoạt động cải tiến để nâng cao hiệu quả và hiệu suất sản xuất
7. Lập báo cáo lên trưởng phòng sản xuất
8. Đảm bảo kế hoạch sản xuất
9. Lập và quản lý các tiêu chuẩn phục vụ cho quá trình sản xuất.

Với Mức Lương 600 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành cơ khí/cơ điện tử hoặc liên quan
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý sản xuất với dây chuyền có số lượng từ 30 công nhân trở lên
- Có kinh nghiệm quản lý sản xuất mảng cơ khí hoặc lắp ráp
- Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 12 tòa Richy Tower, số 35 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-chuyen-to-truong-san-xuat-thu-nhap-600-900-thang-tai-ha-noi-job307559
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 2 USD
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội 13 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Fukoku Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 550 USD
Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 08/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Link Electronics
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Link Electronics làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Link Electronics
Hạn nộp: 27/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu làm việc tại Bắc Giang thu nhập 400 - 12 USD
Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
Hạn nộp: 15/04/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Đã hết hạn 400 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shindengen Vietnam Co., Ltd
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Shindengen Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Shindengen Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Hải Dương Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Fukoku Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 550 USD
Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 08/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Link Electronics
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Link Electronics làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Link Electronics
Hạn nộp: 27/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu làm việc tại Bắc Giang thu nhập 400 - 12 USD
Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
Hạn nộp: 15/04/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Đã hết hạn 400 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shindengen Vietnam Co., Ltd
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Shindengen Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Shindengen Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Hải Dương Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 400 USD VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam
350 - 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 900 USD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse
600 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC VÀ HƯỚNG NGHIỆP PAC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC VÀ HƯỚNG NGHIỆP PAC GROUP
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Shindengen Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Shindengen Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Fukoku Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 USD Navigos Search
25 - 30 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Fukoku Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 550 USD Fukoku Vietnam Co., Ltd.
400 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm