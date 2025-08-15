Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 100 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Mức lương
40 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: VIC22 Vinhomes Golden River, Số 02 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 40 - 100 Triệu
- Quản lý, dẫn dắt và phát triển đội ngũ kinh doanh
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra
- Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng và mở rộng thị trường.
- Đào tạo, hỗ trợ nhân viên kinh doanh nâng cao kỹ năng bán hàng.
Với Mức Lương 40 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành truyền thông quảng cáo (đặc biệt là ngành OOH)
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên quản lý phòng từ 10 nhân sự
- Kỹ năng lãnh đạo tốt, khả năng quản lý đội ngũ.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn không giới hạn : Lương cơ bản 20 - 40 triệu + hoa hồng quản lý
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến lên vị trí Sale Director.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định của Nhà nước.
- Chế độ nghỉ lễ, Tết, phép năm,.... theo quy định của Công ty.
- Thưởng các ngày lễ lớn: 30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch... theo quy định của Công ty.
- Lương tháng 13, 14... tùy theo kết quả kinh doanh hàng năm.
- Các hoạt động team building, workout định kỳ,... tăng kết nối giữa các phòng ban.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
