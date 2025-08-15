Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 100 Triệu

Mức lương 40 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VIC22 Vinhomes Golden River, Số 02 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 40 - 100 Triệu

- Quản lý, dẫn dắt và phát triển đội ngũ kinh doanh

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra

- Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng và mở rộng thị trường.

- Đào tạo, hỗ trợ nhân viên kinh doanh nâng cao kỹ năng bán hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên.

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành truyền thông quảng cáo (đặc biệt là ngành OOH)

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên quản lý phòng từ 10 nhân sự

- Kỹ năng lãnh đạo tốt, khả năng quản lý đội ngũ.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn không giới hạn : Lương cơ bản 20 - 40 triệu + hoa hồng quản lý

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến lên vị trí Sale Director.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định của Nhà nước.

- Chế độ nghỉ lễ, Tết, phép năm,.... theo quy định của Công ty.

- Thưởng các ngày lễ lớn: 30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch... theo quy định của Công ty.

- Lương tháng 13, 14... tùy theo kết quả kinh doanh hàng năm.

- Các hoạt động team building, workout định kỳ,... tăng kết nối giữa các phòng ban.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn

