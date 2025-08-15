Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE

Mức lương
18 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 210 Giải Phóng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 28 Triệu

• Quản lý toàn bộ hoạt động của phòng kế toán (06 nhân sự), phân công công việc & giám sát kết quả.
• Tổ chức hệ thống kế toán, đảm bảo hạch toán đầy đủ – kịp thời – đúng quy định.
• Lập & trình bày các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo tháng/quý/năm.
• Chịu trách nhiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế, làm việc với kiểm toán & các cơ quan chức năng.
• Xây dựng & kiểm soát quy trình hạch toán giá thành sản xuất, kiểm soát chi phí & dòng tiền.
• Tham mưu cho Ban Giám đốc các giải pháp tối ưu chi phí, quản trị rủi ro tài chính.
• Đào tạo, phát triển năng lực đội ngũ kế toán viên.
• Đảm bảo việc tuân thủ pháp luật thuế, kế toán và các quy định nội bộ.

Với Mức Lương 18 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
• Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng trong doanh nghiệp sản xuất hoặc phân phối.
• Am hiểu sâu về quyết toán thuế, luật thuế & chuẩn mực kế toán Việt Nam.
• Thành thạo MISA và các kỹ năng tin học văn phòng (Excel nâng cao).
• Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, điều phối công việc.
• Tư duy phân tích, cẩn trọng, trung thực & có tinh thần chủ động.
• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Kế toán trưởng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập cạnh tranh: 18 – 28 triệu/tháng (theo năng lực).
• Thưởng hiệu quả công việc & thưởng lễ tết.
• Môi trường làm việc ổn định – chuyên nghiệp – minh bạch, lãnh đạo tôn trọng chuyên môn.
• Được toàn quyền xây dựng & tối ưu hệ thống kế toán theo định hướng phát triển của công ty.
• Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
• Du lịch, teambuilding, và các hoạt động nội bộ hằng năm.
• Văn phòng trung tâm Hà Nội, giao thông thuận tiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 352 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

