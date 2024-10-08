Tuyển Trưởng Nhóm Đào Tạo thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Trưởng Nhóm Đào Tạo thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ Phần Insmart
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công ty Cổ Phần Insmart

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần Insmart

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Xây dựng kế hoạch đào tạo năm/quý/tháng; Tổ chức triển khai chương trình đào tạo: Lập kế hoạch đào tạo chi tiết cho các chương trình đào tạo Chuẩn bị tài liệu đào tạo: Slide, quay dựng video, xây dựng bài test, bài tập thực hành Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện cần thiết phục vụ cho việc đào tạo: truyền thông, ký cam kết, phần mềm học, phòng học, dụng cụ học tập, in ấn tài liệu.... Tổ chức, theo dõi, giám sát và hỗ trợ giảng viên và học viên trong suốt quá trình đào tạo Tổng hợp, báo cáo kết quả, theo dõi và đánh giá nhân sự sau quá trình đào tạo; Tham gia biên soạn tài liệu và trực tiếp đứng lớp các khóa học đào tạo định hướng, kỹ năng, hội nhập,... Quản lý các Chương trình đào tạo & Học viên; Báo cáo về hiệu quả của đào tạo, tiến độ và chất lượng các chương trình đào tạo được triển khai; Xây dựng kế hoạch Tuyển dụng, thực hiện công tác tuyển dụng, xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, truyền thông nội bộ, hỗ trợ hoặc điều phối triển khai một số sự kiện nội bộ công ty; Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.
Xây dựng kế hoạch đào tạo năm/quý/tháng;
Tổ chức triển khai chương trình đào tạo:
Lập kế hoạch đào tạo chi tiết cho các chương trình đào tạo
Chuẩn bị tài liệu đào tạo: Slide, quay dựng video, xây dựng bài test, bài tập thực hành
Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện cần thiết phục vụ cho việc đào tạo: truyền thông, ký cam kết, phần mềm học, phòng học, dụng cụ học tập, in ấn tài liệu....
Tổ chức, theo dõi, giám sát và hỗ trợ giảng viên và học viên trong suốt quá trình đào tạo
Tổng hợp, báo cáo kết quả, theo dõi và đánh giá nhân sự sau quá trình đào tạo;
Tham gia biên soạn tài liệu và trực tiếp đứng lớp các khóa học đào tạo định hướng, kỹ năng, hội nhập,...
Quản lý các Chương trình đào tạo & Học viên;
Báo cáo về hiệu quả của đào tạo, tiến độ và chất lượng các chương trình đào tạo được triển khai;
Xây dựng kế hoạch Tuyển dụng, thực hiện công tác tuyển dụng, xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, truyền thông nội bộ, hỗ trợ hoặc điều phối triển khai một số sự kiện nội bộ công ty;
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị nhân sự, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan... Tiếng Anh sử dụng khá (nghe, nói, đọc viết) Nam/Nữ độ tuổi <40 tuổi 5 năm kinh nghiệm ở vị trí đào tạo, quy mô công ty từ 200-300ns trở lên Ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực bảo hiểm Nắm rõ quy trình vận hành hệ thống đào tạo nội bộ, công cụ và phương pháp đánh giá chất lượng sau đào tạo. Kỹ năng cần có: Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc đội nhóm, Kỹ năng lập kế hoạch mục tiêu, Kỹ năng thiết kế bài giảng, Kỹ năng giảng dạy,... Sử dụng thành thạo MS Word, Excel, PowerPoint, Canva, các phần mềm công cụ thiết kế bài giảng Có hiểu biết về truyền thông nội bộ Mạnh về đứng lớp đào tạo các lớp về năng lực cá nhân (Giao tiếp, lập kế hoạch, Quản lý thời gian,...), Năng lực quản lý (Làm việc đội nhóm, Lãnh đạo đội nhóm,..)
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị nhân sự, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan...
Tiếng Anh sử dụng khá (nghe, nói, đọc viết)
Nam/Nữ độ tuổi <40 tuổi
5 năm kinh nghiệm ở vị trí đào tạo, quy mô công ty từ 200-300ns trở lên
Ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực bảo hiểm
Nắm rõ quy trình vận hành hệ thống đào tạo nội bộ, công cụ và phương pháp đánh giá chất lượng sau đào tạo.
Kỹ năng cần có: Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc đội nhóm, Kỹ năng lập kế hoạch mục tiêu, Kỹ năng thiết kế bài giảng, Kỹ năng giảng dạy,...
Sử dụng thành thạo MS Word, Excel, PowerPoint, Canva, các phần mềm công cụ thiết kế bài giảng
Có hiểu biết về truyền thông nội bộ
Mạnh về đứng lớp đào tạo các lớp về năng lực cá nhân (Giao tiếp, lập kế hoạch, Quản lý thời gian,...), Năng lực quản lý (Làm việc đội nhóm, Lãnh đạo đội nhóm,..)

Tại Công ty Cổ Phần Insmart Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực
Thử việc nhận 100% lương; thời gian thử việc 2 tháng Tham gia BHXH sau thời gian thử việc; Bảo hiểm tai nạn 24/7, bảo hiểm sức khỏe theo quy định của công ty; Chế độ sinh nhật, hiếu, hỷ, team building, du lịch hằng năm. Chế độ tăng lương định kỳ theo quy định của công ty; Thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ tết Môi trường làm việc cởi mở, ổn định lâu dài.
Thử việc nhận 100% lương; thời gian thử việc 2 tháng
Tham gia BHXH sau thời gian thử việc;
Bảo hiểm tai nạn 24/7, bảo hiểm sức khỏe theo quy định của công ty;
Chế độ sinh nhật, hiếu, hỷ, team building, du lịch hằng năm.
Chế độ tăng lương định kỳ theo quy định của công ty;
Thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ tết
Môi trường làm việc cởi mở, ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Insmart

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Insmart

Công ty Cổ Phần Insmart

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, cao ốc Đinh Lễ, P.12, Q.4, TP HCM_Tầng 25 tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh

