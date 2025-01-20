Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV (DCV INVEST) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập hàng tháng từ 12 Triệu trở lên + Thưởng kinh doanh. BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ sau khi kí HĐ chính thức. 13 tháng lương, 12 ngày phép năm. Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kĩ năng mềm để phát triển định hướng nghề nghiệp. Đánh giá hiệu quả công việc hàng năm cho việc điều chỉnh lương và vị trí làm việc. Tham gia các hoạt động đội nhóm, ngoại khóa cũng như du lịch nghỉ mát hàng năm của công ty., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch kinh doanh đảm bảo chỉ tiêu của Công ty và Phòng kinh doanh.

Tìm kiếm, mở rộng địa bàn, khách hàng tiềm năng, khách hàng trong khối kinh doanh bán lẻ.

Quản lý, khai thác và phát triển tập khách hàng có sẵn của công ty.

Quản lý, duy trì và phát triển đội nhóm kinh doanh (tuyển dụng, đào tạo,...)

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đạt được sự hài lòng của khách hàng.

Báo cáo định kỳ và thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ. Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học trở lên các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm vị trí Team Leader.

Ưu tiên kinh nghiệm trong kinh doanh phần mềm/thanh toán điện tử.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong dự án công nghệ thông tin.

Kỹ năng giao tiếp tốt; Làm việc theo đội nhóm, có tinh thần hợp tác.

Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu;

Sẵn sàng đi công tác.

Ngoại hình ưa nhìn. Biết lái xe ô tô là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV (DCV INVEST) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

