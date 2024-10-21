Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Kaitashi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B48 - 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham mưu, xây dựng, quản lý và phát triển hoạt động bán hàng của công ty; Quản lý, điều phối công việc của đội nhóm nhằm đạt chỉ tiêu KPI; Phối hợp với bộ phận marketing để thực hiện các chương trình marketing bán hàng để thúc đẩy doanh số; Lập kế hoạch và triển khai hoạt động chăm sóc khách hàng thường xuyên nhằm duy trì mối quan hệ, giữ chân khách hàng; Thiết lập các quy trình, đưa ra các giải pháp để cải tiến liên tục các hoạt động Tư vấn bán hàng; Thúc đẩy, tạo động lực cho các nhân viên trong nhóm; Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tham mưu, xây dựng, quản lý và phát triển hoạt động bán hàng của công ty;

Quản lý, điều phối công việc của đội nhóm nhằm đạt chỉ tiêu KPI;

Phối hợp với bộ phận marketing để thực hiện các chương trình marketing bán hàng để thúc đẩy doanh số;

Lập kế hoạch và triển khai hoạt động chăm sóc khách hàng thường xuyên nhằm duy trì mối quan hệ, giữ chân khách hàng;

Thiết lập các quy trình, đưa ra các giải pháp để cải tiến liên tục các hoạt động Tư vấn bán hàng;

Thúc đẩy, tạo động lực cho các nhân viên trong nhóm;

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương trong các công ty bán lẻ, chuỗi cửa hàng; Kỹ năng nhạy bén trong việc nắm bắt thị trường; Kỹ năng quản lý, giám sát và điều phối nhóm làm việc; Kỹ năng xử lý tình huống; giao tiếp khéo léo

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương trong các công ty bán lẻ, chuỗi cửa hàng;

Kỹ năng nhạy bén trong việc nắm bắt thị trường;

Kỹ năng quản lý, giám sát và điều phối nhóm làm việc;

Kỹ năng xử lý tình huống; giao tiếp khéo léo

Tại Công ty TNHH Kaitashi Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực + KPI + thưởng : 10tr-20Tr Lương tháng 13, thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật...; Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp; Teambuiding, du lịch thường niên.

Lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực + KPI + thưởng : 10tr-20Tr

Lương tháng 13, thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật...;

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp;

Teambuiding, du lịch thường niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kaitashi Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin