Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH truyền thông Film Feeling làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà FLC, 418 Quang Trung, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

• Xây dựng, quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của nhóm về các sản phẩm liên quan đến Truyền thông, Truyền hình, Marketing, PR, Các chiến lược truyền thông.

• Chịu trách nhiệm mức cao nhất về kết quả kinh doanh của nhóm và cá nhân;

• Phát triển hoạt động kinh doanh nhóm theo hướng tối ưu;

• Xây dựng data và hỗ trợ các thành viên trong việc thúc đẩy doanh số, phát triển khách hàng;

• Đào tạo và nâng cao chất lượng nhân lực của nhóm theo định hướng chung của phòng và công ty;

• Trực tiếp nắm và chăm sóc khách hàng trọng điểm;

• Tham gia đàm phán, thương thuyết và kiểm soát ký Hợp đồng;

• Quản lý, Giám sát tiến độ Hợp đồng và công nợ của khách hàng do nhóm phụ trách;

• Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm: 01 năm ở vị trí tương đương

• Có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm làm về chăm sóc và quan hệ khách hàng, ưu tiên trong lĩnh vực quảng cáo truyền thông

• Khả năng quản lý, lãnh đạo, điều hành công việc theo nhóm;

Tại Công ty TNHH truyền thông Film Feeling Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 10-12tr + hoa hồng cá nhân, nhóm + thưởng (Thu nhập trung bình từ 20-50tr/tháng) Thời gian làm việc: 9h00 đến 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6 Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước và Công ty Cơ chế tốt, lộ trình thăng tiến rõ ràng Hoạt động teambuilding, du lịch thường niên

Lương cơ bản từ 10-12tr + hoa hồng cá nhân, nhóm + thưởng (Thu nhập trung bình từ 20-50tr/tháng)

Thời gian làm việc: 9h00 đến 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước và Công ty

Cơ chế tốt, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Hoạt động teambuilding, du lịch thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH truyền thông Film Feeling

