Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH truyền thông Film Feeling làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Công ty TNHH truyền thông Film Feeling
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH truyền thông Film Feeling

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH truyền thông Film Feeling

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà FLC, 418 Quang Trung, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

• Xây dựng, quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của nhóm về các sản phẩm liên quan đến Truyền thông, Truyền hình, Marketing, PR, Các chiến lược truyền thông.
• Chịu trách nhiệm mức cao nhất về kết quả kinh doanh của nhóm và cá nhân;
• Phát triển hoạt động kinh doanh nhóm theo hướng tối ưu;
• Xây dựng data và hỗ trợ các thành viên trong việc thúc đẩy doanh số, phát triển khách hàng;
• Đào tạo và nâng cao chất lượng nhân lực của nhóm theo định hướng chung của phòng và công ty;
• Trực tiếp nắm và chăm sóc khách hàng trọng điểm;
• Tham gia đàm phán, thương thuyết và kiểm soát ký Hợp đồng;
• Quản lý, Giám sát tiến độ Hợp đồng và công nợ của khách hàng do nhóm phụ trách;
• Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm: 01 năm ở vị trí tương đương
• Có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm làm về chăm sóc và quan hệ khách hàng, ưu tiên trong lĩnh vực quảng cáo truyền thông
• Khả năng quản lý, lãnh đạo, điều hành công việc theo nhóm;

Tại Công ty TNHH truyền thông Film Feeling Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 10-12tr + hoa hồng cá nhân, nhóm + thưởng (Thu nhập trung bình từ 20-50tr/tháng)
Thời gian làm việc: 9h00 đến 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6
Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước và Công ty
Cơ chế tốt, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Hoạt động teambuilding, du lịch thường niên
Lương cơ bản từ 10-12tr + hoa hồng cá nhân, nhóm + thưởng (Thu nhập trung bình từ 20-50tr/tháng)
Thời gian làm việc: 9h00 đến 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6
Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước và Công ty
Cơ chế tốt, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Hoạt động teambuilding, du lịch thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH truyền thông Film Feeling

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH truyền thông Film Feeling

Công ty TNHH truyền thông Film Feeling

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa FLC, 418 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

