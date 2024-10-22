Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 16BT4 Tổng cục V, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia vào việc nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường thời trang và thương mại điện tử. Hỗ trợ, đào tạo, huấn luyện đội ngũ sale, giúp họ nâng cao kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống. Phân công công việc, quản lý tiến độ, đánh giá hiệu quả công việc của từng thành viên trong đội. Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của đội nhóm. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác.
Tham gia vào việc nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường thời trang và thương mại điện tử.
Hỗ trợ, đào tạo, huấn luyện đội ngũ sale, giúp họ nâng cao kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống.
Phân công công việc, quản lý tiến độ, đánh giá hiệu quả công việc của từng thành viên trong đội.
Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của đội nhóm.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, thương mại điện tử. Nắm vững kiến thức về bán hàng, marketing, thương mại điện tử. Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng hiệu quả. Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, huấn luyện đội ngũ. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Khả năng chịu áp lực công việc tốt. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, thương mại điện tử.
Nắm vững kiến thức về bán hàng, marketing, thương mại điện tử.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng hiệu quả.
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, huấn luyện đội ngũ.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Block 5, 5BS6-8, The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

