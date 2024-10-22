Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG
- Hải Phòng: Đường Trần Nhân Tông, Thôn Vĩnh Tiến, Xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu
Tiếp nhận target doanh số từ cấp trên
Phân bổ Target doanh số theo tâm và giám sát kết quả
Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng
Chăm sóc khách hàng do cấp trên cung cấp và khách hàng tìm kiếm.
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm của công ty về SƠN TÀU BIỂN, SƠN CÔNG NGHIỆP.
Khảo sát thị trường, cập nhật thông tin cần thiết và nắm bắt nhu cầu của khách hàng
Tham gia các lớp đào tạo do công ty tổ chức nhằm nâng cao nghiệp vụ
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên đã làm kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật, hàng hải.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán.
Kỹ năng quản lý
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập = Lương CB + HOA HỒNG (Không giới hạn)
Được công ty cung cấp Data chốt Hợp đồng, dự án lớn với hoa hồng lên đến 2%.
Cơ hội làm việc với các đối tác nước ngoài và Data khách hàng tiềm năng.
Đóng BH 100% theo thu nhập
Chế độ nghỉ mát 1 lần/ năm (trong hoặc nước ngoài)
Các chế độ khác theo công ty lễ - tết khác, sinh nhật...
Xét duyệt tăng lương hàng năm
Được trang bị máy móc phục vụ công việc, môi trường làm việc lành mạnh, tạo điều kiện để phát triển kỹ năng và thăng tiến
Tự do thời gian làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
