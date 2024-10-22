Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Đường Trần Nhân Tông, Thôn Vĩnh Tiến, Xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Tiếp nhận target doanh số từ cấp trên Phân bổ Target doanh số theo tâm và giám sát kết quả Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng Chăm sóc khách hàng do cấp trên cung cấp và khách hàng tìm kiếm. Giới thiệu, tư vấn sản phẩm của công ty về SƠN TÀU BIỂN, SƠN CÔNG NGHIỆP. Khảo sát thị trường, cập nhật thông tin cần thiết và nắm bắt nhu cầu của khách hàng Tham gia các lớp đào tạo do công ty tổ chức nhằm nâng cao nghiệp vụ Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên

Tiếp nhận target doanh số từ cấp trên

Phân bổ Target doanh số theo tâm và giám sát kết quả

Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng

Chăm sóc khách hàng do cấp trên cung cấp và khách hàng tìm kiếm.

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm của công ty về SƠN TÀU BIỂN, SƠN CÔNG NGHIỆP.

Khảo sát thị trường, cập nhật thông tin cần thiết và nắm bắt nhu cầu của khách hàng

Tham gia các lớp đào tạo do công ty tổ chức nhằm nâng cao nghiệp vụ

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã làm kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật, hàng hải. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán. Kỹ năng quản lý Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc

Ưu tiên ứng viên đã làm kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật, hàng hải.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán.

Kỹ năng quản lý

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương CB + HOA HỒNG (Không giới hạn) Được công ty cung cấp Data chốt Hợp đồng, dự án lớn với hoa hồng lên đến 2%. Cơ hội làm việc với các đối tác nước ngoài và Data khách hàng tiềm năng. Đóng BH 100% theo thu nhập Chế độ nghỉ mát 1 lần/ năm (trong hoặc nước ngoài) Các chế độ khác theo công ty lễ - tết khác, sinh nhật... Xét duyệt tăng lương hàng năm Được trang bị máy móc phục vụ công việc, môi trường làm việc lành mạnh, tạo điều kiện để phát triển kỹ năng và thăng tiến Tự do thời gian làm việc

Thu nhập = Lương CB + HOA HỒNG (Không giới hạn)

Được công ty cung cấp Data chốt Hợp đồng, dự án lớn với hoa hồng lên đến 2%.

Cơ hội làm việc với các đối tác nước ngoài và Data khách hàng tiềm năng.

Đóng BH 100% theo thu nhập

Chế độ nghỉ mát 1 lần/ năm (trong hoặc nước ngoài)

Các chế độ khác theo công ty lễ - tết khác, sinh nhật...

Xét duyệt tăng lương hàng năm

Được trang bị máy móc phục vụ công việc, môi trường làm việc lành mạnh, tạo điều kiện để phát triển kỹ năng và thăng tiến

Tự do thời gian làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin