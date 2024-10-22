Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Xây dựng, phát triển đội ngũ kinh doanh, quản lý và theo dõi tiến độ làm việc của nhân viên Giám sát, hỗ trợ cấp dưới trong quá trình làm việc và tư vấn sản phẩm tới khách hàng Lập báo cáo hằng ngày với cấp trên. Phát triển các chiến lược marketing và quảng bá các gói sản phẩm công ty tới KH qua nhiều phương thức Xây dụng và duy trì các mối quan hệ với KH Tư vấn các giải pháp phù hợp với tài chính của KH, đánh mạnh vào nhu cầu bảo vệ sức khỏe và quản lý tài chính.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 25 Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên. Có trách nhiệm với công việc và mục tiêu kế hoạch cho nhân viên. Nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm trong công việc Tự tin trong giao tiếp, có khả năng lãnh đạo, thuyết phục Các bạn có kinh nghiệm và tốt nghiệp các ngành kinh tế, bảo hiểm là 1 lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10-15 triệu + 30-35% hoa hồng cá nhân + 15% doanh thu nhóm (thu nhập trung bình 20-50 triệu) Thưởng tháng, quý, thưởng ngoại hạng , thưởng phúc lợi dài hạn. Được du lịch trong và ngoài nước. Có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, TOP 100 nơi làm việc tốt Việt Nam. Được tham gia các lớp đào tạo về sản phẩm, nghiệp vụ quản lý và kỹ năng do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

