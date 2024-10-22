Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Jinha Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6A, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội (Tòa thế giới điện giải), Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh

- Tham gia vào quá trình đưa ra các kế hoạch phát triển cho thương hiệu cùng với MKT và BGĐ

- Quản lý đội sales ( 7 bạn), tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh

- Đo lường và báo cáo hiệu quả của các hoạt động kinh doanh, thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu quả so với mục tiêu.

- Quản lý, điều phối đội ngũ nhân viên Phòng kinh doanh (7 Nhân sự)

- Tạo động lực và thúc đẩy tinh thần cho đội ngũ nhân sự

- Thực hiện các nhiệm vụ khác nhằm thực hiện mục tiêu chung

Yêu Cầu Công Việc

Chân dung phù hợp kỳ vọng:

Nữ: tuổi từ 24-30

Có kinh nghiệm 02 năm ở vị trí tương đương

Tự tin, hoạt ngôn, kỹ năng giao tiếp tốt, năng lượng

Có khả năng lập kế hoạch

Có tinh thần cầu tiến và muốn gắn bó lâu dài

Tại Công Ty TNHH Jinha Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 13-18 triệu (deal trực tiếp khi Phỏng vấn)

Thử việc 2 tháng nhận 85% lương + phụ cấp

Đóng BHXH sau 02 tháng, lương thâm niên hàng năm

Sản phẩm uy tín, đẳng cấp, khách hàng sang trọng.

Được cử đi học các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jinha Việt Nam

