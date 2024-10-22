Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Jinha Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty TNHH Jinha Việt Nam
- Hà Nội: Số 6A, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội (Tòa thế giới điện giải), Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
- Tham gia vào quá trình đưa ra các kế hoạch phát triển cho thương hiệu cùng với MKT và BGĐ
- Quản lý đội sales ( 7 bạn), tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh
- Đo lường và báo cáo hiệu quả của các hoạt động kinh doanh, thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu quả so với mục tiêu.
- Quản lý, điều phối đội ngũ nhân viên Phòng kinh doanh (7 Nhân sự)
- Tạo động lực và thúc đẩy tinh thần cho đội ngũ nhân sự
- Thực hiện các nhiệm vụ khác nhằm thực hiện mục tiêu chung
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ: tuổi từ 24-30
Có kinh nghiệm 02 năm ở vị trí tương đương
Tự tin, hoạt ngôn, kỹ năng giao tiếp tốt, năng lượng
Có khả năng lập kế hoạch
Có tinh thần cầu tiến và muốn gắn bó lâu dài
Tại Công Ty TNHH Jinha Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng nhận 85% lương + phụ cấp
Đóng BHXH sau 02 tháng, lương thâm niên hàng năm
Sản phẩm uy tín, đẳng cấp, khách hàng sang trọng.
Được cử đi học các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn, phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jinha Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
