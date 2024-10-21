Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần NewCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần NewCA
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty Cổ phần NewCA

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty Cổ phần NewCA

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa T6

- 08 Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Chịu trách nhiệm tổng quát cho toàn bộ hoạt động của Team kinh doanh
• Xây dựng và điều chỉnh chiến lược Sale & chăm sóc khách hàng, đảm bảo đạt được các mục tiêu và tiêu chí đã đề ra
• Tư vấn, hỗ trợ khách hàng thông qua các kênh liên lạc như điện thoại, email, live chat, mạng xã hội.
• Thực hiện các buổi demo sản phẩm, giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của công ty
• Tiếp nhận và xử lý các phản hồi, khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp
• Quản lý và phân công công việc cho các thành viên trong team, đảm bảo mọi hoạt động được thực hiện một cách hiệu quả và đạt kết quả tốt nhất
• Phân tích, theo dõi và đánh giá hiệu suất của team, đề xuất các giải pháp cải tiến
• Xây dựng bảng KPI và các chính sách đãi ngộ để tạo động lực phấn đấu cho team
• Hỗ trợ và hướng dẫn các thành viên trong team, đảm bảo họ hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình
• Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác để tăng doanh số và cải thiện chất lượng dịch vụ,trải nghiệm khách hàng
• Quản lý, đào tạo. tuyển dụng và phát triển đội ngũ Sale & chăm sóc khách hàng, giữ vững động lực làm việc và tinh thần hợp tác trong team.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin, hoặc các ngành liên quan.
- Ít nhất có 1-2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm phần mềm
• Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt, tư duy mạch lạc rõ ràng, có tính hệ thống cao.
• Khả năng lãnh đạo, quản lý nhóm hiệu quả, đảm bảo đạt được mục tiêu và tiêu chí của công ty.
• Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc độc lập
• Có tinh thần cầu tiến, sáng tạo, chủ động và trách nhiệm cao trong công việc
- Có kỹ năng trình bày, thuyết phục, quản lý, giám sát và điều phối công việc;
- Có khả năng giao tiếp tốt, tinh thần đồng đội cao, tận tâm và say mê công việc, công bằng, thẳng thắn. Quan tâm đến nhân viên trong nhóm, tư cách phẩm chất tốt.

Tại Công ty Cổ phần NewCA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuân theo năng lực
- Được hưởng phụ cấp ăn trưa (40.000/ngày), kinh phí teambuilding 300.000đ/ quý,...
- Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty
- Xét tăng lương tối thiểu 1 lần/ năm
- Được tham gia các hoạt động party sinh nhật hàng tháng, khám sức khỏe định kỳ hàng năm và nhiều các hoạt động thể thao, văn hóa kết nối.
- Môi trường năng động, trẻ sáng tạo và chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.
- Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn"

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần NewCA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần NewCA

Công ty Cổ phần NewCA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa T608, KDT mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

