Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học MindX Technology School làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

MindX Technology School
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại MindX Technology School

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: SC 24 FLC Đại Mỗ, KĐT Chức Năng Đại Mỗ,, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Phát triển kinh doanh tại chi nhánh phụ trách: đảm bảo hoạt động kinh doanh tốt, góp phần trong sự phát triển chung của hệ thống, đưa MindX thành thương hiệu tiên phong và dẫn đầu thị trường.
Đảm bảo chất lượng trải nghiệm khách hàng và kết quả học tập của học sinh tại chi nhánh: tạo ra sự khác biệt trong chất lượng để học sinh có thể tự hào khi là học sinh của MindX, trở thành những công dân toàn cầu trong nền kinh tế 4.0
Tuyển dụng, đào tạo, phát triển, giữ chân những nhân sự trong team: Nhân viên tư vấn giáo dục (Sale executive), ...
Xây dựng, đề xuất quy trình, kịch bản, chính sách kinh doanh, vận hành với cấp trên;
Các công việc khác theo sự phân công của ASM (Quản lý khu vực)

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý Sales hoặc Kinh doanh nói chung;
Có khả năng nhìn nhận vấn đề, đưa ra giải pháp và chủ động giải quyết vấn đề tốt, hướng tới kết quả cuối cùng;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục, công nghệ.
Innovation: Luôn sáng tạo đổi mới, học và tìm ra những cách giải quyết cho những vấn đề khó, thậm chí còn chưa từng nghe bao giờ
Innovation
Integrity: Chính trực với khách hàng, đồng nghiệp, công ty, quan trọng nhất là chính trực với chính bản thân mình
Integrity:
Persistence: Kiên trì, bền bỉ, tinh thần “can-do" & “never-giving-up"
Persistence:

Tại MindX Technology School Thì Được Hưởng Những Gì

ĐÃI NGỘ
Thu nhập trung bình: 18.000.000 - 20.000.000 đ
Xét tăng lương theo năng lực, 1 lần / năm
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết... theo quy định của Nhà Nước.
QUYỀN LỢI
Phụ cấp bao gồm: hỗ trợ phí gửi xe hàng tháng, hỗ trợ ăn trưa, ...
Tham gia BHXH sau thử việc
Hưởng các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty như dịp Lễ, Tết dương lịch, thâm niên, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ, ...;
Cơ hội thăng tiến, phát triển cao vì công ty đang mở rộng 200% mỗi năm;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sự sáng tạo và tư duy làm chủ, khuyến khích đưa ra và hiện thực hóa ý tưởng cá nhân;
Hỗ trợ tham gia các khóa học Lập trình chất lượng cao của MindX và các khóa học nghiệp vụ phục vụ cho công việc;
Tham gia các hoạt động chăm lo cho đời sống tinh thần: Sinh nhật cá nhân, lễ, tết, team building, nghỉ mát tổ chức định kỳ;
Văn phòng sáng tạo, nhiều năng lượng;
Sử dụng Coworking space miễn phí trên khắp Hà Nội, Tp.HCM (trong cùng tổng công ty).
THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC
Thời gian: 7h/ngày, 6 ngày/tuần. 9h00-17h30 hoặc 13h30-21h00, nghỉ trưa 1h30 p, nghỉ ăn ca 30p buổi chiều, nghỉ 1 ngày không cố định trong tuần, không nghỉ T7,CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MindX Technology School

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

MindX Technology School

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, 71 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

