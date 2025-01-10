Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

• Mở rộng thị trường phụ trách thông qua việc tìm kiếm, phát triển các khách hàng & dự án mới, tăng doanh thu đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đặt ra.

• Xây dựng và thiết lập mối quan hệ với khách hàng để thực hiện các hoạt động bán hàng.

• Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, kỹ thuật và hỗ trợ quá trình trước, trong và sau bán hàng.

• Thực hiện các hoạt động bán hàng liên quan như: Lập báo giá dự toán cho khách hàng, dự báo bán hàng, báo cáo bán hàng khác ...

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.