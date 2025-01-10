Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Tầng 8

- Tòa nhà VCN Tower, Số 2 đường Tố Hữu, Khu đô thị VCN, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Mở rộng thị trường phụ trách thông qua việc tìm kiếm, phát triển các khách hàng & dự án mới, tăng doanh thu đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đặt ra.
• Xây dựng và thiết lập mối quan hệ với khách hàng để thực hiện các hoạt động bán hàng.
• Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, kỹ thuật và hỗ trợ quá trình trước, trong và sau bán hàng.
• Thực hiện các hoạt động bán hàng liên quan như: Lập báo giá dự toán cho khách hàng, dự báo bán hàng, báo cáo bán hàng khác ...
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhiệt lạnh.
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm bán hàng cho nhà thầu, tư vấn, chủ đầu tư (lợi thế).
• Kiến thức tốt về điều hòa, nhiệt lạnh.
• Năng động, kỹ năng giao tiếp và bán hàng tốt.
• Thành thạo Microsoft Office, AutoCAD.
• Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực tốt.

Tại Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company

Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 201-203 Cach Mang Thang 8, Ward 4, Dist 3, HCM city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

