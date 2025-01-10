Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company
- Khánh Hòa: Tầng 8
- Tòa nhà VCN Tower, Số 2 đường Tố Hữu, Khu đô thị VCN, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, Huyện Phù Yên
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Mở rộng thị trường phụ trách thông qua việc tìm kiếm, phát triển các khách hàng & dự án mới, tăng doanh thu đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đặt ra.
• Xây dựng và thiết lập mối quan hệ với khách hàng để thực hiện các hoạt động bán hàng.
• Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, kỹ thuật và hỗ trợ quá trình trước, trong và sau bán hàng.
• Thực hiện các hoạt động bán hàng liên quan như: Lập báo giá dự toán cho khách hàng, dự báo bán hàng, báo cáo bán hàng khác ...
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm bán hàng cho nhà thầu, tư vấn, chủ đầu tư (lợi thế).
• Kiến thức tốt về điều hòa, nhiệt lạnh.
• Năng động, kỹ năng giao tiếp và bán hàng tốt.
• Thành thạo Microsoft Office, AutoCAD.
• Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực tốt.
Tại Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
