Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Tú An Moissanite & Diamond làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 338 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-5 năm trong ngành Marketing, ưu tiên đã từng làm tại các doanh nghiệp trang sức, thời trang cao cấp hoặc lĩnh vực liên quan.

- Dám cam kết, chịu trách nhiệm với kết quả kinh doanh.

- Tư duy lãnh đạo: Dẫn dắt, xây dựng đội nhóm marketing mạnh, đào tạo và nâng cao kỹ năng cho nhân sự.

- Nhanh nhạy, linh hoạt: Luôn tìm kiếm và thử nghiệm phương pháp mới để tăng trưởng doanh số.

- Không ngại khó, chịu áp lực tốt: Có thể làm việc với cường độ cao, sẵn sàng thay đổi khi cần thiết để đạt mục tiêu.

Tại Công Ty TNHH Tú An Moissanite & Diamond Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 15.000.000 đ - 18.000.000 đ + Thưởng KPIs

- Phụ cấp: 25.000 đ/ngày

- Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, lịch sự, đẳng cấp và chuyên nghiệp. Có cơ hội gặp gỡ và kết nối với những doanh nhân và các doanh nghiệp lớn.

⁃ Được đào tạo về các kĩ năng mềm và sản phẩm tiêu chuẩn toàn cầu từ các thương hiệu xa xỉ trên thế giới.

- Lương và chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực làm việc.

- Chế độ thâm niên, nghỉ lễ tết,làm thêm giờ.

- Đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên chính thức. (Sau 6 tháng làm việc)

- Tham gia party thường niên, du lịch 2 lần 1 năm... cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tú An Moissanite & Diamond

